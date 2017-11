2017-11-02 19:08:00.0

Geschichte Spannende Reise in die Vergangenheit Bad Wörishofens

Die Kneippstadt feiert ihr 950-jähriges Bestehen. Doch Heimatforscher August Filser zeigt, dass lange zuvor bereits Bemerkenswertes dokumentiert ist Von Helmut Bader

So sah „Werißhofen“ auf der wohl ältesten bestehenden Zeichnung aus. August Filser hat bei seinen Recherchen viele Dinge entdeckt, die entweder in Vergessenheit geraten sind oder noch gar nicht bekannt waren.

Die Stadt Bad Wörishofen feiert zwar in diesem Jahr noch immer sein 950-jähriges Bestehen auf der Basis der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1067. Dass es aber auch davor schon bemerkenswert gut dokumentierte geschichtliche Ereignisse gab, darüber kann Heimatforscher August Filser berichten.

Über die Zeit des Klosterbaus von 1819 bis 1823 und die Zeit danach mit Pfarrer Kneipp als historischem Schwerpunkt, ist in Bad Wörishofen fast alles bekannt und gerade heuer wurde viel darüber berichtet. Deshalb legt August Filser den Schwerpunkt lieber auf die frühere Geschichte, zu deren Erforschung er auch selbst mit Besuchen in den Archiven viel beigetragen hat. Diese Ereignisse werden auch in einem Buch zu finden sein, an dem derzeit noch gearbeitet wird und das etwa im März erscheinen dürfte. Es bildet dann die Ergänzung zu dem vor einigen Jahren erschienenen Werk „Wörishofen auf dem Weg zum Kneippkurort, zu Bad und Stadt“, an dem August Filser ebenfalls maßgeblich mitwirkte.

Eine schöne Vase und andere Fundstücke deuten auf ein herrschaftliches Grab hin

Nach Filsers Ausführungen geht die Frühgeschichte in unserer Gegend durchaus bis auf das Miozän zurück, was Ausgrabungen bei der Hammerschmiede nur 10 Kilometer südlich von Wörishofen in diesem Sommer bestätigt hätten. Dort wurden Fragmente von Urtieren gefunden, die dieser Zeit zugeordnet werden konnten. In die Zeit zwischen 800 bis 500 v. Chr. dürfte das Hügelgrab am Jaudesring von Bad Wörishofen fallen, das hier vor Ort als ältester Nachweis einer Besiedelung gelten kann. Es scheint nach Filsers Worten ein herrschaftliches Grab gewesen zu sein, was vor allem durch eine schöne Vase und andere Fundstücke geschlossen werden kann, die im Kneippmuseum besichtigt werden können. Eine Tafel an der Brucknerstraße bei den Beruflichen Schulen weist auf die Fundstelle hin.

Weiterer interessanter Aspekt waren auch die Ergebnisse der Untersuchung von Hügelgräbern bei Schlingen, die ebenfalls in diese sogenannte „Hallstadtzeit“ fallen. Besonders eine Kupfermünze mit dem Abbild des römischen Kaisers Marc Aurel, mit dem Jahre 172 n.Chr. signiert, beweist, dass hier wohl eine Durchgangsstraße des römischen Reiches verlief. Vermutlich gab es auch einen Stützpunkt. Funde von Nägeln weisen ebenfalls darauf hin. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass schon Pfarrer Schilcher in seiner Chronik von Schlingen die Vermutung anstellte, dass die Besiedelung Wörishofens eventuell vom heutigen Schlingener Gebiet aus erfolgt sei. Schlingens erste urkundliche Erwähnung erfolgte am 14. Juli 897, also 170 Jahre früher als die von Wörishofen.

In diese frühere Geschichte gehört auch der Kirchenbau von St. Justina im Herzen Bad Wörishofens, dessen Turm etwa aus dem 11. Jahrhundert stammen dürfte. 1519/20 erfolgte ein spätgotischer Neubau der Kirche, die später barockisiert wurde und die um sich herum bis 1896 den Friedhof beherbergte. Wichtige schlimme Einschnitte in der früheren Geschichte waren die beiden Pestzeiten 1347/48 und 1628/29 während des 30-jährigen Krieges, sowie der Einfall der Franzosen unter Napoleon mit dem Tod des Klosterbaumeisters um 1800.

Die Gemeinde kaufte das Schloss und baute es um

Bisher wenig bekannt sind auch Filsers Ausführungen zum ehemaligen Schloss von Wörishofen neben der Kirche. Auf dem ersten bestehenden Plan des Dorfes aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts ist es gut zu erkennen und weist somit auf die 500-jährige Dauer der Herrschaft des Katharinenklosters in Augsburg über Wörishofen hin. Das Schloss war Herrschaftssitz, Amtshaus und Mittelpunkt. 1817 kaufte die Gemeinde dieses Schloss und baute es zur gemeindlichen Schule um. 1827 erfolgte der Abbruch des hinteren Teiles, weil das Schulhaus erweitert werden musste.

Ab 1911 diente das Gebäude schließlich als Rathaus, ehe es in den 1970er-Jahren mit dem Rathausneubau der Spitzhacke zum Opfer fiel. Im sogenannten Dr.-Waibel-Haus im Klosterhof erinnert noch eine verzierte Stuckdecke daran, dass hier einst das Priesterhaus angesiedelt war. Dass aus dieser frühen Zeit wenig Informationen über die Geschichte der Stadt vorhanden sind, auch darauf wies Filser hin, liegt am Brand des „Pflegerhauses“ an der Hauptstraße gegenüber der Kirche im Jahre 1767, wo viele Unterlagen verloren gingen.

In seinem Referat auf Einladung des Erwachsenenbildungswerkes Forum streifte Filser dann auch kurz die späteren geschichtlichen Ereignisse wie den Klosterbau, die Zeit Pfarrer Kneipps oder die Erweiterung von St. Justina im Jahre 1932/33 bis hin zur Neuzeit.