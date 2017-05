2017-05-06 00:31:46.0

Konzert Unvergesslich!

Robert Regös begeistert in Mindelheim

Wer nicht zum Klavierabend mit Robert Regös in den Silvestesaal gegangen ist, hat ein sehr gefühlvolles Konzert versäumt. Dieser Abend schien losgelöst zu sein von den Querelen des Alltags. Es war, als bliebe die Zeit stehen.

Dieser Abend führte zurück in die Salons zu Zeiten der großen Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827) und Franz Schubert (1797-1828). Robert Regös selbst schien sich in den Sonaten „Fis-Dur Op. 78“ und „A-Dur Op. 101“ von Ludwig van Beethoven zu verlieren. Die Fis-Dur-Sonate hatte der geniale Komponist der Gräfin Therese von Brunswick gewidmet. Für Regös gehören die zwei Sätze zu den zartesten und poetischsten Werken Beethovens. Er sagte, es sei die ätherische Glut zu spüren. Der Pianist schmeichelte den Tasten des Flügels, er streichelte sie und doch ließ er die Töne auch kraftvoll hervorquellen.

Der aus Ungarn stammende Regös beherrscht alle Facetten des Klavierspiels. Das zeigte sich auch bei der viersätzigen Sonate in A-Dur, die „Kleine Sonate für das Hammerklavier, dem Fräulein Dorothea von Ertmann gewidmet“. Ob lebhaft, marschmäßig, langsam und sehnsuchtsvoll, geschwind und mit Entschlossenheit, Regös machte auch diese Sonate zu einem besonderen Erlebnis. Er zitierte Beethoven, der einst sagte: „Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie. Wem meine Musik sich verständlich macht, der muss frei werden von all dem Elend, womit sich die anderen schleppen.“

Das trifft wohl auch auf das „Impromtu in f-Moll Op. 142,1“ von Franz Schubert zu. Er wurde nur 31 Jahre alt und hinterließ verzaubernde Werke. Für ihn spielten diese Klavierstücke, diese „ausgewählten Kleinigkeiten“, wichtige Rollen. Der Verleger Probst in Leipzig schrieb damals an den Komponisten: „… die seiner Eigentümlichkeit etwas zu vergeben, doch nicht zu schwer aufzufassen sind.“

Robert Regös studierte an der Budapester Franz Liszt Musikhochschule. Er spielte als Solist in bedeutenden Orchestern, darunter bei den Münchner Philharmonikern, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin ebenso wie im Rundfunk-Sinfonieorchester des Hessischen und des Norddeutschen Rundfunks Hannover. Regös verstand es, den Gästen im Silvestersaal einen unvergesslichen Klavierabend zu schenken und erhielt dafür reichlichen, mehr als verdienten, heftigen Applaus. (sid)