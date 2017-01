2017-01-04 00:32:51.0

Bildung Von Islam bis Digitalisierung

Was die Katholische Erwachsenenbildung bis Sommer bietet

Die Macher der Katholischen Erwachsenenbildung setzen sich immer wieder mit wichtigen Themen unserer Zeit auseinander. Im Vorjahr war es zum Beispiel der Flächenfraß und das Wirtschaftswachstum, das die KEB in eigenen Veranstaltungen beleuchtet hat. Jahr für Jahr lassen sie sich ein anspruchsvolles Programm einfallen. Was im ersten Halbjahr des neuen Jahres geboten ist, stellten Leonhard Warzecha und Stephan Sollors vor.

Los geht es am Samstag, 28. Januar, mit einer Tagesfahrt nach Penzberg. Auf dem Programm steht die Besichtigung der Moschee und des Isalmzentrums. Auch eine Gesprächsrunde schließt sich an. Eine Anmeldung ist unter Tel. 08261/22213 erforderlich.

Mit der zunehmenden Digitalisierung in der Arbeitswelt befasst sich ein Vortrag von Betriebsseelsorger Erwin Helmer, dem Diözesanpräses der Katholischen Arbeiternehmerbewegung. Helmer spricht am Donnerstag, 2. Februar, um 19.30 Uhr im Caritas-Seniorenzentrum St. Georg in Mindelheim.

Prof. Dr. Herbert Schreiber, Neurologe an der Universität Ulm, befasst sich am Montag, 6. März, mit der Volkskrankheit Alzheimer. Beginn ist um 19.30 Uhr im Seniorenzentrum St. Georg in Mindelheim.

Am Donnerstag, 30. März, geht es ebenfalls im Caritas-Seniorenzentrum St. Georg von 19.30 Uhr an um Humor. Der Diplomtheologe Gerd Steinwand spricht über die Schlüsselqualifikation für den Dienst am Menschen.

Der Jesuitenpater und Chefredakteur der „Stimmen der Zeit“, Andreas Batlogg, befasst sich am Donnerstag, 27. April, mit dem Reformgedenkjahr 2017. Von 19.30 Uhr an im Caritas-Seniorenzentrum in Mindelheim geht es um das Luther-Jahr und vor allem um die Frage, ob auch Katholiken da etwas zu feiern haben.

Der Erzählpädagoge Dr. Norbert Kober informiert über das freie mündliche Erzählen für und mit Kindern und Jugendlichen. Termine sind der 11. Mai und der 1. Juni, jeweils von 9 bis 16 Uhr in Caritas-Seniorenzentrum. Die Katholische Erwachsenenbildung ist Partner dieser Veranstaltung.

Auf Luthers Spuren führt eine dreitägige Bildungsfahrt nach Eisleben, Wittenberg und Eisenach. Termin: 20. bis 23. Juni. Anmeldung unter Tel. 08261/22213 erforderlich. (jsto)