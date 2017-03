2017-03-25 04:59:00.0

Getränk Von wegen „Zack die Bohne“

Bis Ernst Lehle seinen ersten selbstgerösteten Kaffee verkauft hat, brauchte er viel Zeit – und eine Tonne Bohnen. Von Melanie Lippl

Wie kommt ein Mann in den Fünfzigern, der hauptberuflich eine Schreinerei im 400-Einwohner-Ort Hasberg betreibt, dazu, dort eine Kaffeerösterei zu gründen? „Wie komme ich vom Holz zum Kaffee?“, wiederholt Ernst Lehle die Frage. Doch statt eine Antwort zu geben, holt der 60-Jährige erst einmal eine Weltkarte hervor und deutet mit dem Zeigefinger auf Südamerika. Seine Geschichte beginnt dort, in Brasilien. Sie beginnt beim Kaffee, oder besser gesagt: der Abstinenz davon. Ernst Lehle vertrug das Lieblingsgetränk der Deutschen immer weniger. Was er auch probierte – ob andere Bohnen oder eine andere Kaffeemaschine: Früher oder später litt er immer wieder unter Magenschmerzen. Also hörte er, der für sein Leben gern Kaffee trank, auf damit.

Zum Jahreswechsel 2011/2012 machte sich Ernst Lehle gemeinsam mit seinem Bruder auf eine abenteuerliche Reise nach Brasilien. Sie wollten dort herumreisen und Herbert besuchen, einen alten Schulfreund des Bruders. Der studierte Agraringenieur arbeitete für das brasilianische Landwirtschaftsministerium und betrieb als überzeugter Biobauer zwei Fazendas nahe El Salvador. Dort baute Herbert Kaffee an, dazu ein bisschen Kakao und Zuckerrohr, aus dem er Cachaça brannte. Sein Schnaps war nicht nur zum Mischen von Caipirinhas gut, sondern erhielt sogar mehrere brasilianische Preise. Doch Herbert zauberte nicht nur hervorragenden Cachaça. „Auch sein Kaffee war gut“, erklärt Ernst Lehle. Dennoch weigerte sich der Hasberger, ihn zu trinken – aus Angst vor den Magenschmerzen. Doch Herbert gab nicht auf. „Den kannst du trinken“, versprach er seinem Freund. Und so ließ sich Ernst Lehle überreden, eine Tasse zum Frühstück zu trinken. Es blieb nicht dabei. „Der war so fein, da habe ich noch mal eine Tasse getrunken und noch mal eine und bis Mittag war’s eine Kanne“, sagt er. „So bin ich zum Kaffee gekommen.“

ANZEIGE

Selbst ist der Mann

Andere Menschen wären nach diesem Erlebnis heimgereist, mit einem Päckchen Kaffee im Koffer oder der festen Zusage des Freundes, regelmäßig geröstete Bohnen nach Deutschland zu schicken. Für Ernst Lehle kam das nicht infrage. „Ein Handwerker macht das selber“, dachte sich der gelernte Schreiner. Als er heimkam, verkündete er seinen Entschluss – und erntete zunächst ungläubige Blicke.

„Ich bin das damals ein bisschen blauäugig angegangen“, gibt der heute 60-Jährige zu. „Ich dachte: Da kaufst du einen guten Kaffee, tust ihn in die Pfanne und dann ist es gut.“ Schnell musste er feststellen, dass es so einfach dann doch nicht geht. Heute weiß er: „Das Rösten ist ein ganz sensibler Prozess, wo’s auf ganz viele Faktoren ankommt.“ Zwischen seinen ersten Versuchen und dieser Erkenntnis lagen mehrere Kaffeeschulungen, die Entscheidung für eine professionelle Röstmaschine und mehr als eine Tonne Kaffee, die am Ende in der Hackschnitzelheizung landete.

Seit zwei Jahren hält Lehle seinen Kaffee für so gut, dass er ihn in seiner Kaffeemanufaktur verkauft. Rund zwei Tonnen im vergangenen Jahr. Fein, mild und bekömmlich, darauf legt er Wert. Seinen Rohkaffee bekommt der Hasberger von Importeuren aus Hamburg oder Italien, die ihn auch beraten. Er weiß, woher seine Bohnen stammen. Der Kaffee aus Kamerun, zum Beispiel, den er für den Espresso verwendet, kommt über die Evangelische Kirche, die die Gewinne wieder für soziale Zwecke in Kamerun einsetzt.

Die Bohnen sind grünlich-grau, wenn sie in Hasberg ankommen. Das Fruchtfleisch und die Pergamenthaut, welche die beiden Kerne einst umhüllt haben, sind bereits im Ursprungsland entfernt worden. Im Nass-Verfahren werden die Bohnen in großen Bottichen eingeweicht, fermentiert und dann getrocknet. Im trockenen Verfahren werden die Kirschen nur getrocknet, anschließend entfernt eine Maschine das Fruchtfleisch und die Häutchen. Den Unterschied zwischen den beiden Sorten Rohkaffee sieht auch der Laie: Die nass aufbereiteten Bohnen sehen in ihrer Struktur sehr einheitlich aus, die Bohnen aus dem Trockenverfahren sind gesprenkelt und wirken nicht ganz so perfekt.

In industriellen Röstereien, so erklärt Lehle, werden die Bohnen nun wenige Minuten bei rund 600 Grad geröstet und dann sofort mit Wasser gekühlt. Bei ihm bleiben die Bohnen bei 200 bis 220 Grad zwischen 15 und 20 Minuten im Röster. Es gibt bei Kaffee zwar nur zwei Hauptsorten – Robusta und Arabica –, aber die Unterschiede in der Bohne sind dennoch groß, hat Lehle feststellen müssen. Bekommt er eine neue Lieferung, muss er ausprobieren, mit welcher Röstung die Bohnen am besten schmecken.

Um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, führt er akribisch Buch. Im Röstprotokoll trägt der 60-Jährige alle 30 Sekunden ein, wie hoch die Temperatur in der Trommel ist. Er füllt zwölf Kilogramm Rohkaffee in den auf 200 Grad aufgeheizten Röster. Die Trommel beginnt sich zu drehen. Ein regelmäßiges Rasseln setzt ein, das die nächsten 20 Minuten andauern wird.

Nach jeder vollen Minute entnimmt Ernst Lehle eine kleine Menge, um zu zeigen, wie sich der Kaffee durch das Rösten verändert. Erst wird den Bohnen Feuchtigkeit entzogen, dann beginnt das eigentliche Rösten: Die grau-grünen Bohnen werden erst gelblich und dann langsam braun. Der anfängliche Geruch des Kaffees nach Heu und Stroh weicht nur ganz langsam dem typischen Duft. Am Ende gehen die Bohnen auf, fast wie Popcorn, nur nicht so stark. Ernst Lehle hält eine Probe unters Licht. Die Bohnen sind dunkel genug. Er öffnet die Klappe und die Bohnen rauschen wie ein Goldregen hinunter in die Kühlung.

Um Aromen zu schmecken, wird der Kaffee verdünnt

Die Bohnen sind nun fertig – eigentlich. Denn wirklich trinkbar ist der Kaffee noch nicht. „Das Rösten hat einen chemischen Vorgang angestoßen, der noch nicht abgeschlossen ist“, erklärt Lehle den Grund, warum er mindestens eine Woche abwartet, bevor er testen kann, wie seine Arbeit gelaufen ist. Zum Probieren müsse ein bestimmtes Verfahren angewendet werden, Cupping genannt: Kaffee wird unter festen Regeln und mit viel Wasser aufgekocht, so schmeckt man die Aromen besser heraus als bei einem Espresso, erklärt Lehle.

Der einstige Kaffee-Abstinenzler trinkt heute gut ein Dutzend Tassen am Tag, am liebsten als Cappuccino. Mit Milch sei Kaffee noch bekömmlicher, erklärt er. Wobei sich auch nicht jede Kaffeesorte für alle Zubereitungen eignet: Die eine schmecke als Espresso besser, die andere als Cappuccino. „Ich achte darauf, Kaffees zu rösten, die ich auch selbst trinken kann“, sagt er. Ratschläge, wie sie ihren Kaffee zubereiten sollen, gibt Lehle seinen Kunden nicht. „Jeder soll ihn doch so trinken, wie er ihm schmeckt“, findet er. Und schließlich schmecke Kaffee ja auch immer anders, je nach Kaffeemaschine oder der Art der Zubereitung.

Aber gerade das ist es, was ihn an dem braunen Heißgetränk so fasziniert. „Mit dem Kaffee sind Sie nie fertig“, sagt er. „Jede Röstung, jede Lieferung, jede Ernte ist anders. Es gibt immer wieder etwas zu entdecken.“