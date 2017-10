2017-10-24 00:41:07.0

Konzert Wildecker Herzbuben besuchen Markt Wald

Der Männerchor feiert mit Gastchören, Zuhörern und „Stars“ sein 40. Weinfest

Der Männerchor Markt Wald hat sein 40. Weinfest veranstaltet – und sich zu diesem Anlass ebenso prominente wie gewichtige Unterstützung geholt: Kurz vor Ende des Konzerts traten die Wildecker Herzbuben auf die Bühne – oder zumindest zwei, die ihnen dank Kostüm und künstlichem Bart recht ähnlich sahen: Tatsächlich waren Jürgen Schweinberger und Stefan Strodel in die Rolle des bekannten Duos geschlüpft und gaben dessen Hit „Herzilein“ zum Besten.

Zuvor waren jedoch echte Gastsänger auf der Bühne gestanden: Zu seinem Weinfest-Jubiläum hatte der Männerchor den Kirchenchor unter der Leitung von Max Pfluger und den Schiedsrichterchor Südschwaben unter der Leitung von Martina Huber eingeladen. Passend zum Anlass sangen sie gemeinsam „Aus der Traube in die Tonne“ und „Griechischer Wein“, aber auch „Ich wollt ich wär ein Huhn“, „Only you“ „Freude am Leben“ und viele Lieder mehr. Die Zuhörer in der fast ausverkauften Turnhalle quittierten die Darbietungen mit Zugabe-Rufen und tosendem Applaus. Letzter galt auch Mathias Janetti, der einige der Stücke am Klavier begleitete.

Der Männerchor mit seiner neuen Leiterin Daniela Dworschak hatte die Zuhörer eingangs mit „Seid willkommen liebe Gäste“ begrüßt. Mit der alten Lebensweisheit „Das Leben wäre fad und grau – ganz ohne Wein und Frau“ hieß der Vorsitzendes des Männerchors, Manfred Müller, nicht nur die Sänger und Gäste willkommen, sondern auch die Moderatorin Simone Ostermeier. Dass sie die Aufgabe zum ersten Mal übernommen hatte, war ihr nicht anzumerken: Charmant und humorvoll führte sie durch das abwechslungsreiche Programm.

Dieses endete mit der Ehrung eines verdienten Sängers: Hubert Egger erhebt seit 50 Jahren im Männerchor seine Stimme. Für diesen jahrzehntelangen Einsatz dankte ihm nicht nur Manfred Müller und Bürgermeister Peter Wachler, selbst aktiver Sänger des Chors, sondern auch die Vorsitzende des Sängerkreises Unterallgäu, Elfriede Brennich. Anschließend spielte Max Pfluger bis in die frühen Morgenstunden Lieder zum Mitsingen, Schunkeln und Tanzen. (mz, baus)