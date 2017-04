2017-04-26 14:26:00.0

Natur Wörishofens ungewöhnlichste Allee

Kinder und Ehrengäste machen sich mitten im Wald ans Werk, um eine Arbeit fortzusetzen, die bereits 1989 begann. Entstanden ist eine Art grünes Klassenzimmer. Von Franz Issing

Von ihrem „Freund dem Baum“, schwärmte einst die Schlagersängerin Alexandra. An der etwa vier Kilometer langen „Allee der Jahresbäume“ in Bad Wörishofen, die gestern kräftig aufgeforstet wurde, hätte sie vermutlich ihre helle Freude gehabt. 15 kleine Fichten pflanzten die „Kneipp-Wichtel aus der Gartenstadt“ an einem Waldweg nahe Osterlauchdorf. Bei der Pflanzaktion griffen nicht nur die Kinder, sondern auch Ehrengäste wie auch fachkundige Forstleute zu Spaten und Gießkanne.

Für prompte Bewässerung der neuen „Bäume des Jahres“ sorgte prompt Petrus. Es regnete in Strömen. Die Gäste nahmen es mit Humor. „Nächstes Jahr pflanzen wir Palmen, dann haben wir bestimmt schöneres Wetter“, schlug Cathrin Herd vom Kur-und Tourismusbetrieb vor.

Die Allee der Jahresbäume im ausgewiesenen Erholungswald Bad Wörishofen wird seit 1989 kontinuierlich mit heimischen Bäumen aufgeforstet. Sie stellt, wie Kurdirektorin Petra Nocker befand, „eine große Bereicherung für die rund 250 Kilometer Rand-und Wanderwege in den Wäldern in und um Bad Wörishofen dar. „Wir wollen stark sein, wie ein Baum“, sangen die Kleinen des Kindergartens in der Gartenstadt zur Begrüßung der Gäste.

Dass viele junge Leute zum Wald und den darin lebenden Tieren keinen Bezug mehr hätten und sich lieber mit den Apps ihres Handys beschäftigen würden, bedauerte Eduard Kastner, Vorstandsmitglied der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald sehr. Kastner appellierte deshalb mit Nachdruck an Eltern, Lehrer und Erzieher, die Jugend wieder mehr für den Sauerstofflieferanten und Klimaneutralisierer Wald zu begeistern.

Für kurze Zeit wurde dann ein Stückchen Kneipp-Wald zu einem „grünen Klassenzimmer“. Hermann S. Walter, Leiter des Forstbetriebes Ottobeuren, erläuterte den versammelten Naturfreunden, was es mit der Fichte so alles auf sich hat. Walter nannte sie einen „Brotbaum“ und verwies auf dessen „unglaublich viele Verwendungsmöglichkeiten und seine Bedeutung als Roh-, Bau- und Brennstofflieferant. Für den Forstmann aus Ottobeuren hat die Fichte den Titel „Baum des Jahres 2017“ mehr als verdient. Der Gesellschaft bescheinigte Walter, sie habe vor 400 Jahren mit der Aufforstung und Verdoppelung der Flächen der am Boden liegenden und übernutzten Wälder eine grandiose Kulturleistung vollbracht. Und daran habe auch die Fichte einen erheblichen Anteil.

Auch Bürgermeister Paul Gruschka zollte der Fichte gebührenden Respekt und machte deutlich, warum sie zum Baum des Jahres gewählt wurde.

Fälschlich oft auch als Rottanne bezeichnet, diente das Harz der Fichte früher zur Herstellung von Lacken, Terpentin oder auch Kolophonium. Zudem eignete sich das Harz gut für die Produktion von Brauerpech, mit dem früher Bierfässer innen vollständig versiegelt wurden, um den Geschmack von Eichenholz auszuschalten. Und wer es noch nicht weiß: Die Fichte enthält viel Gerbsäure sowie ätherische Öle, die zum Beispiel als Badezusatz die Durchblutung fördern und Atemwegserkrankungen lindern. In den alpinen Bergwäldern haben sich Fichten als preiswerter Lawinenschutz bewährt, berichtete der Experte.