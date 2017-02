2017-02-23 06:03:00.0

Schützenkönige Haselbach hat wieder eine Königin

In Haselbach regiert nach 2009 wieder Helga Horn. Auch sonst bewies sie ein ruhiges Händchen. Von Karl Kleiber

Die Haselbacher Immergrün-Schützen haben wieder eine Königin: Helga Horn. Dank eines 15,2-Teilers ist sie nach 2009 nun das zweite Mal Regentin und wurde vom Vorsitzenden Georg Dorer mit der Talerkette ausgezeichnet. Horn hatte heuer ein besonders ruhiges Händchen, denn sie wurde auf der Meisterscheibe Zweite, Punktscheibe Dritte und Achte auf der Glücksscheibe. Zudem gewann sie auch die Vereinsmeisterschaft. Zweiter des Königsschießens wurde mit Helmut Baur ein alter Hase. Er hatte einen glatten 25-Teiler erzielt. Ihm folgte Fabian Hatzelmann (30,4).

Bei den Nachwuchs-Schützen gelang Jonas Wurm ein Sonntagsschuss. Er erzielte einen 44,8-Teiler und wurde nach 2012 erneut Jugendkönig. Vizekönigin wurde, wie im vorigen Jahr, Bettina Niederreiner (49,3) vor Selina Best (75,2) auf Rang drei. Den Tiefschuss-Pokal, der parallel zur Königswürde ausgeschossen wurde, holte sich ebenfalls Helga Horn mit einem 73,8-Teiler.

Die Vereinsmeisterschaften, die beim Festschießen auch ermittelt werden, gewann in der Schützenklasse natürlich Helga Horn mit 375 Gesamtringen vor Gabriele Denk (367) und Holger Müller (365). Den Sieg in der Altersklasse holte sich Werner Landsperger (346), in der Jugend war Selina Best (370) die Beste und mit der Luftpistole war Xaver Hatzelmann (357) nicht zu schlagen.