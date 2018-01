2018-01-19 06:00:00.0

Weißenhorn Am Markttag ist wieder Meinung gefragt

Die Überparteilichen Wähler starten eine neue Veranstaltungsreihe. Das Interesse der Bürger hält sich zwar in Grenzen, dafür kommen einige Themen zur Sprache. Von Stefan Kümmritz

Zum Auftakt ihrer neuen Veranstaltungsreihe stießen die Weißenhorner Überparteilichen Wähler (WÜW) erst einmal auf geringes Interesse. Am Mittwochabend starteten sie ihren Gedankenaustausch über die Stadtpolitik und darüber hinaus, den sie künftig jeweils am Markttag im Café Habis mit Bürgern der Stadt pflegen wollen. Vielleicht lag es auch am unwirtlichen Wetter, dass nur eine Handvoll Weißenhorner mit ihnen ins Gespräch kommen wollte. Dieses wurde dann allerdings zu mehreren Themen sehr lebhaft geführt.

Ein offensichtlich recht brisantes Thema schnitt der frei praktizierende Mediziner Dr. Horst Hennrich an. Er berichtete, dass ab 31. Januar in der Weißenhorner Klinik eine Bereitschaftspraxis eröffnet werden solle, es aber darüber bislang von keiner betroffenen Seite Informationen gebe. Ihm sei nur bekannt, dass in der Notaufnahme dann ausschließlich Notfälle behandelt würden und leichtere Fälle eben in dieser Bereitschaftspraxis. In dieser müssten dann wechselseitig alle Bereitschaftsärzte des Landkreises ihren Dienst verrichten. Eine zweite Bereitschaftspraxis im Krankenhaus Neu-Ulm, so wusste es der Kreisrat und Stellvertretende WÜW-Vorsitzende Jürgen Bischof, sei von der Kassenärztlichen Vereinigung abgelehnt worden.

Zur Sprache kamen auch die noch existierenden Straßenausbaubeiträge in Bayern, die die CSU jetzt abschaffen will. Auch die Freien Wähler sind für eine Abschaffung und haben deshalb ein Volksbegehren auf den Weg gebracht. Innerhalb der WÜW gehen die Meinungen dazu aber auseinander. Der Stadtrat Johannes Amann und der Kreisvorsitzende der Freien Wähler und Kreisrat Wolfgang Schrapp („Wir müssen neue Regelungen finden, einen Königsweg gibt es aber nicht“) sagten unmissverständlich an die Hauseigentümer gewandt: „Eigentum verpflichtet.“

Das Thema Rössle-Areal bewegte einen Gast besonders. Er habe schon vor Längerem angeregt, dass dort eine zweigeschossige Tiefgarage mit Geschäften darüber entstehen solle. Seine Idee stieß bei den Überparteilichen auf wenig Gegenliebe. Amann ist sich sicher: „In ein paar Jahren werden wir nicht mehr so viele Autos haben wie heute“. Dem schloss sich Stadträtin Jutta Kempter an: „Es gibt bei den Autos einen sukzessiven Abbau. Sollen wir da jetzt noch eine Parkmöglichkeit für 300 Autos schaffen? Nein danke!“

Allgemein positiv aufgenommen wurde die Idee, in der Schilleranlage wieder ein Kneipp-Becken zu errichten. Stadtrat Bernhard Jüstel weiß zwar, dass es aktuell dafür keine Pläne gebe, glaubt aber ebenso wie Jürgen Bischof, Jutta Kempter oder Wolfgang Schrapp („Im fließenden Gewässer wäre so eine Anlage gut“), dass ein Kneipp-Becken im zentralen Grünzug der Schilleranlage eine gute Sache wäre.