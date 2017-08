2017-08-01 17:00:00.0

Nersingen Bald mehr Platz für die Nersinger Feuerwehr

Die Bauarbeiten in Leibi sollen Ende September abgeschlossen sein. Was alles gemacht wird - und was das kostet. Von Ariane Attrodt

Bei der Feuerwehr in Leibi wird eine neue Stahlhalle gebaut. Foto: Andreas Brücken