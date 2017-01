2017-01-10 09:00:00.0

Nersingen Das Ende der Nersinger Blumenwerkstatt

Nach fast zehn Jahren schließt Christine Musselmann ihren Laden. Der Konkurrenzdruck war zu groß. Von Andreas Brücken

Triste Leere herrscht in dem Laden, wo es noch vor wenigen Tagen bunte Blumenträuße zu kaufen gab: Die Inhaberin Christine Musselmann hat die Reißleine gezogen und ihr Geschäft an der Ulmer Straße in Nersingen aufgeben: „Die viele Arbeit hat sich einfach nicht mehr gelohnt“, erklärt die 52–jährige Floristin und erzählt von ihrem Arbeitsalltag an dem sie oft um drei Uhr am Morgen aufgestanden ist, um die Blumenlieferung vom Großhändler entgegenzunehmen.

„Im besten Fall konnte ich dann noch einmal einschlafen, bevor der Wecker zum zweiten Mal klingelte.“ Der größe Teil der Arbeit spielte sich nicht im Laden, sondern in der Werkstatt ab, erklärt Musselmann: „Die Rosen entdornen und Stiele anschneiden, die Blumen in Vasen stellen und den Verkaufsraum für die Kunden hübsch dekorieren.“ Der riesige Arbeitsaufwand hätte sich dagegen immer schwieriger auf den Verkaufspreis umlegen lassen, sagt Musselmann: „Wer ist denn noch bereit, für einen individuellen Blumenstrauß, den ein Florist mit viel Arbeit und Fachwissen gebunden hat, in einen Blumenladen zu gehen, wenn er billige Standartware über das Internet oder im Supermarkt bestellen kann?“

Auch die Nachfrage nach Topfpflanzen und Sträuchern, die sie von einer Gärtnerei bei Dillingen bezog, ging in den vergangenen Jahren deutlich zurück. Zu groß die Konkurrenz der großen Anbieter, die immer stärker geworden sei: „Jeder verkauft jetzt alles“, sagt sie und meint damit die Billigangebote aus Internet, Baumärkten und Discountern. Gut eineinhalb Jahre sei der Trend immer weiter nach unten gegangen: „In dieser Zeit habe ich mich damit abgefunden, dass sich das Kaufverhalten der Kunden grundsätzlich verändert hat.“ Selbst an Muttertag, Valentinstag oder Ostern, wenn die Kunden im Laden Schlange standen, sei nicht wirklich ein gutes Geschäft zu machen gewesen, erinnert sich Musselmann. Denn gerade dann hätten die Großhändler ein Vielfaches auf die Ware draufgeschlagen. Um dennoch an solchen Tagen ohne Verluste zu überstehen, ließ sich die Geschäftsfrau die „Rose to go“ einfallen: Eine Rose für fünf Euro schnell und unkompliziert an einer extra Kasse am Valentinstag zu kaufen war, sei gut angekommen – konnte aber letztlich auch nicht aus der Krise retten.

Vor fast zehn Jahren ist sie mit ihrem Blumenladen an der Ulmer Straße eingezogen und hätte es nie bereut, weil sie ihre Arbeit immer gerne gemacht hätte. Mit einem Räumungsverkauf löste sie im Dezember schließlich ihr Gewerbe auf. Dass ihre Mitarbeiterinnen und sie selbst in diesem Jahr wieder eine Arbeit gefunden haben, hätte ihr die Entscheidung leichter gemacht, den Laden zu schließen. Ihren letzten Blumenstrauß band Musselmann an Silvester – an dem Tag, an dem sie ihren Laden für immer abschloss. Rote Gerbera und Rosen: „Den habe ich meiner Schwiegermutter geschenkt.“