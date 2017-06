2017-06-26 13:00:00.0

Senden Die Bürger feiern ihre Stadt

Auf dem Marktplatz lassen es sich die Besucher bei Musik, Essen und Getränken gut gehen. Manche wagen sich beim Bürgerfest hoch hinaus.

Hunderte Besucher hat das Sendener Bürgerfest auf den Marktplatz in der Innenstadt gelockt: Beim Partyabend mit der Band „Albfetza“ waren die Bänke komplett besetzt. Doch schon am Nachmittag bevölkerten viele Besucher den Platz vor dem Bürgerhaus, wo das Event um 15 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Raphael Bögge begonnen hatte. Örtliche Vereine bewirteten die Gäste mit Speisen und Getränken.

Auch im Vorfeld der mittlerweile fünften Ausgabe des Bürgerfests hatten sich rasch Ehrenamtliche gefunden, die die Bewirtung übernahmen oder aber einen Teil des vielfältigen Rahmenprogramms gestalteten. Dazu gehörte ein spaßiger Spiele-Parcours für Kinder, den die Stadt auf dem alten Marktplatz angelegt hatte. Unter anderem durften sich die Kleinen da an Rollenrutsche oder Hüpfburg und mit Riesenseifenblasen oder Ballonmodellage die Zeit vertreiben. Die Innenstadt von oben sehen konnten die Besucher auf der Drehleiter der Feuerwehr. Nebenan unternahmen Interessierte eine Fahrt auf dem Segway, das Mitarbeiter der Stadtwerke Ulm mitgebracht hatten. „Die Leute lernen das ruckzuck“, erklärte Teammitglied Hans Seizinger, der die Besucher bei den Fahrten anleitete.

ANZEIGE

Über viel Resonanz freuten sich auch die Mitglieder des Bayerischen Roten Kreuzes, die an ihrem Stand eine Tombola zugunsten ihrer Jugendgruppe anboten und schnell alle Lose verkauft hatten. „Wir haben am Nachmittag schon den Spendenscheck über 400 Euro übergeben“, berichtete Organisatorin Carola Lo Cicero. Reges Treiben herrschte an den Ständern der Vereine. „Für die Hitze läuft es recht gut“, erzählte Karoline Failer vom Trachtenverein „d‘Unterillertaler“ am Nachmittag, die mit ihren Kollegen Schupfnudeln briet. Der große Ansturm stehe aber erst am Abend an. Das bestätigte Alfred Jaschke an der Bar, die die Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg eingerichtet hatte und wo diese unter anderem Beeren-Bowle anbot. Als in den Abendstunden viele Besucher heranströmten, gab es also reichlich zu tun. Zum wiederholten Male heizten die Albfetza den Feiernden mit Partykrachern ein. (ahoi)