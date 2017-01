2017-01-12 21:00:00.0

Senden Die Rutsche des Hallenbads soll erhalten bleiben

Das See- und Hallenbad muss dringend saniert werden. Den Stadträten stehen dafür mehrere Varianten zur Verfügung. Warum sie dennoch zögern. Von Carolin Oefner

Das Sendener See- und Hallenbad muss und soll dringend saniert werden. Darin sind sich die Stadträte aller Fraktionen einig. Nur auf eine spezielle Variante – und damit einen Planungsauftrag für das weitere Vorgehen – wollten sie sich im jüngsten Bauausschuss nicht festlegen. Sie nahmen lediglich die vom Planungsbüro vorgestellte Studie zur Kenntnis. Entscheiden wollen sie erst, wenn feststeht, wie viel Geld für das Projekt in den kommenden Haushalt eingestellt werden kann. Denn eines ist schon sicher: Egal, welche Variante beschlossen wird – es wird teuer.

Für die Studie haben Architekten und verschiedene Fachplaner das gesamte Bad untersucht. Das Ingenieurbüro Fritz Planung stellte die Varianten im Ausschuss vor:

Variante 1a: Das bestehende Außenbecken wird mit Edelstahl ausgekleidet und eine neue Röhrenrutsche gebaut. Zudem sind notwendige Erneuerungen, etwa bei der Lüftungs- und Badewassertechnik, enthalten. Kosten: etwa 2,5 Millionen Euro.

Variante 1b: Ähnlich wie Variante 1a, doch hier wird die Röhrenrutsche abgebaut. Kosten: etwa 2,2 Millionen Euro.

Variante 2a: Ein neues und etwas größeres Außenbecken in Edelstahl mit einer Breitwellenrutsche und einer Wintertrennung soll gebaut werden. Durch die Wintertrennung kann ein Teil des Beckens im Winter als Thermalbecken genutzt werden. Die Röhrenrutsche wird erneuert, ebenso sind die übrigen notwendigen Maßnahmen wie in Variante 1a enthalten. Kosten: etwa 2,9 Millionen Euro.

Variante 2b: Wie Variante 2a, außer dass die Röhrenrutsche zurückgebaut wird. Kosten: etwa 2,6 Millionen Euro.

Variante 3: Die Röhrenrutsche wird abgebaut. Stattdessen wird ein Lehrschwimmbecken mit einer Breitwellenrutsche in das Gebäude integriert. Das Außenbecken wird etwas verkleinert und mit Edelstahl ausgekleidet. Die Kosten: etwa 3,6 Millionen Euro.

Zudem sind nach Angaben des Planungsbüros weitere Baumaßnahmen notwendig. Das betrifft zum Beispiel die Wärmeversorgung im Bad. Dort ist eine neue Anlage nötig, die selbst betrieben werden sollte. Ein Blockheizkraftwerk könnte Strom erzeugen, der einen Großteil der im Bad benötigten elektrischen Energie deckt. Die Anlage würde etwa 335000 Euro kosten. Die Lüftungen in großen Bereichen des Bades sind nach Angaben der Planer bereits 20 Jahre alt und dadurch nicht mehr lange leistungsfähig. Für die raumlufttechnische Anlage rechnet das Planungsbüro mit Kosten in Höhe von etwa 540000 Euro. Zudem empfiehlt die Studie, das Dampfbad für rund 178000 Euro zu modernisieren. Für Außenanlagen, Bautechnik und Ausstattung sind in der Studie weitere zwei Millionen Euro veranschlagt.

Aus Sicht der Bauverwaltung ist Variante 2a sinnvoll, wobei die Sanierungen jedoch abschnittsweise getätigt werden müssten. Da in jedem Fall hohe Kosten auf die Stadt Senden zukommen, sei eine Kreditaufnahme zur Sanierung des Bades unumgänglich.

Weitere Möglichkeiten, das Bad kreativer und jugendfreundlicher zu gestalten, stellten die Planer ebenso vor. Darunter war die Verschönerung des Kleinkinderbereichs und eine mögliche Erweiterung des Sportangebots. Dazu könnten weitere Stege und eine kleine Kletterwand im See beitragen.

Die Räte tendierten in der Mehrzahl ebenso für Variante 2a. Einig waren sie sich in einem Punkt: Der Rutschenturm muss bleiben, er sei das charakteristische Merkmal des Bades. Die Fraktionen diskutierten, ob sie sofort eine der Varianten zur weiteren Planung in Auftrag geben sollten. Angesichts der hohen Summen beschlossen sie jedoch, auf den Haushaltsplan zu warten. Georg Schneider (SPD) merkte an, dass bei solchen Kosten nicht alles gemacht werden könne. Er wollte zu jedem Bauabschnitt zusätzliche Prioritäten, was wirklich saniert werden müsse. Rainer Strobl (CSU) wollte wissen, ob es eine Alternative zum Edelstahl-Außenbecken gebe. „Das sieht aus wie auf dem Schlachthof und blendet, wenn die Sonne scheint“, sagte er. Der Planer sagte, dass generell alles möglich sei, doch Edelstahl habe sich bewährt. „Damit hat man die wenigsten Probleme.“ Im Gegensatz zu Fliesen: Damit hätten 80 Prozent der Schäden zu tun.

Walter Wörtz (CSU) regte trotz aller Bedenken an, der Verwaltung eine Richtung vorzugeben, damit grob geplant werden könne. Jeder wolle doch unbedingt die Rutsche erhalten und sei am ehesten für Variante 2a, sagte er. Die Tendenz könne man festhalten, ohne einen weitreichenden Beschluss zu fassen. Gegen dieses Vorgehen waren jedoch weiterhin alle anderen Fraktionen. Deswegen bleibt es dabei: Entschieden wird erst, wenn der Haushaltsplan konkreter wird.