2018-01-19 10:50:00.0

Nersingen Ein Ex-Nersinger zieht heute ins Dschungelcamp

Längst ist der Ex-DSDS-Finalist aus Leibi weggezogen. Doch die frühere Nachbarschaft drückt ihm die Daumen.

Wetten, dass das Dschungelcamp im Äule in Nersingen am Freitag eine überdurchschnittliche Einschaltquote hat? Denn wenn „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf Sendung geht, wird im australischen Regenwald auch Daniele Negroni ein Feldbett beziehen und sich um den Titel „Dschungelkönig“ bewerben. Der einstige Finalist von „Deutschland sucht den Superstar“ sorgte in Leibi einst für einen Massenauflauf im Wohngebiet. Denn der inzwischen 22-Jährige wohnte bis Oktober 2015 in einem unauffälligen Häuschen bei seiner Mutter. Er soll nun in München seine Zelte aufgeschlagen haben. Oder Mönchengladbach. Hier ist sich die Nachbarschaft nicht einig. Aber ziemlich einig scheint man sich in Leibi zu sein, dass der nächste Dschungelkönig eigentlich nur der möglicherweise bekannteste Nersinger der Welt werden kann.

„Ich bin also auf jeden Fall mega aufgeregt. Das sind sehr gemischte Gefühle. Aber ich hoffe, dass alles gut wird...", wird der Ex-Nersinger von TRL zitiert. Es ist übrigens Tradition, dass sich die Promis zwei Luxusgegenstände ihrer Wahl mit in das Dschungelcamp nehmen dürfen. Negroni nimmt laut Pressemitteilung Haarspray und eine Glitzer-Klobrille mit ins Camp. Er hoffe auf erleuchtende Sitzungen und baue damit bewusst auf seine große Klappe. (heo)