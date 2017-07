2017-07-06 20:03:00.0

Ulm Ein netter Abend mit Freunden

Beim Konzert der Mighty Oaks aus Berlin ist das Ulmer Zelt nahezu ausverkauft. Das liegt an den eingängigen Songs – und sicher auch an der Nahbarkeit der Musiker. Von Marcus Golling

Das ist schon ein Netter, dieser Ian Hooper. „Die verteilen hier Wasser“, informiert er das Publikum. „Es ist echt wichtig, dass ihr das trinkt.“ Er spricht es aus, nimmt einen Schluck aus der Bierflasche – und muss selbst lachen. Nicht das einzige Mal an diesem heißen und doch erfrischenden Konzert im Ulmer Zelt mit Hooper, seiner Band The Mighty Oaks und mehr als 1000 Besuchern.

Wasser predigen, aber Bier trinken: Wahrscheinlich würde diese leicht abgewandelte Redewendung dem aus dem US-Bundesstaat Washington stammenden Sänger gefallen. Denn Hooper ist ganz offensichtlich ein Liebhaber Deutschlands. Er spricht nahezu akzentfreies Deutsch und wechselt nur noch für ein paar Ansagen in seine Muttersprache, wahrscheinlich weil es der Atmosphäre dient. Dazu hat er, wie er erklärt, seine deutsche Lieblingsredewendung in einen Song verwandelt. „So jung kommen wir nicht mehr zusammen“, was im Song „Raise Your Glass“ dann auf Englisch „We will never be this young again“ heißt.

Die Mighty Oaks („Mächtige Eichen“), die dieses Jahr ihr zweites Album „Dreamers“ veröffentlicht haben, sind eine deutsche und internationale Band. Sie wurden in Berlin gegründet, die Stammkräfte aber, neben dem Amerikaner Hooper noch der Brite Craig Saunders (Bass, Mandoline) und der Italiener Claudio Donzelli (Gitarre, Piano), stammen aus dem Ausland. Live haben sie allerdings nationale, sogar regionale Verstärkung dabei: einen Drummer aus dem Allgäu und einen Geiger aus Augsburg. Und der Booker kommt gar aus Ulm. Das freut die Besucher im fast ausverkauften Zelt. Ebenso wie die Erinnerungen des Frontmanns an den ersten Auftritt in der Region – in der OWF-Tankstelle bei Dornstadt. Damals habe er zum ersten Mal Linsen mit Spätzle gegessen, erzählt Hooper, der eben nicht nur Bier mag.

Irgendwie ist einfach alles nett an diesem Abend. Die Bandmitglieder, die mit einem freundlichen Grinsen im Gesicht den Auftritt absolvieren, das Publikum, das der Hitze im Zelt trotzt und nach jedem Song jubelt, und natürlich die Musik selbst. Die Mighty Oaks besetzen mit ihrem Folk-Pop eine Nische zwischen Scheunenboden und Radio-Rotation, dort, wo es sich vor ein paar Jahren auch die Briten Mumford & Sons sowie die Isländer Of Monsters And Men gemütlich gemacht haben – und wo auch Schmusemann James Blunt nicht fern ist. Ihre Songs sind kompakt und kommen ohne viel Brimborium aus. Schlicht, könnte man sagen, würden nicht Hits wie „Brother“, bekannt aus der Telefonbuchwerbung, nicht sofort hängenbleiben. Und würden andere, ruhige Songs wie „Howl“ oder das traditionelle „Driftwood Seat“, nicht Momente der Tiefe erzeugen.

Nach eineinhalb Stunden verlassen die Musiker, von der Hitze im Zelt sichtlich abgekämpft, die Bühne. Doch wie es so ist an einem netten Abend: Keiner will nach Hause. Und so feiern und schreien die Fans nach den Zugaben einfach so lange weiter, bis die Band doch noch einmal zurückkommt. „Ich war schon unter der Dusche“, flunkert Hooper – und verneigt sich mit seiner Band vor einem Song, den wie gemacht ist für so einen heißen Sommerabend: „Dreams“ von Fleetwood Mac. Man sollte die netten Mighty Oaks nicht unterschätzen.