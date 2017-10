2017-10-24 06:58:00.0

Senden Eine Diakonin will Partnerin für die Jugend sein

Die neue Gemeindereferentin Fanny Schwenk kümmert sich in Senden um die jüngeren Mitglieder in der evangelischen Kirche. Was sie auf lange Sicht erreichen will. Von Angela Häusler

In der evangelischen Kirchengemeinde gibt es ein neues Gesicht: Fanny Schwenk hat ihren Dienst als Gemeinde- und Jugendreferentin am 1. August angetreten. Sie fühlt sich in ihrer neuen Umgebung gut aufgenommen.

Jugendfreizeiten organisieren, Konfirmanden unterrichten, Jugendgruppen leiten und Kindergottesdienste gestalten, das gehört jetzt zu den Aufgaben, die Fanny Schwenk in Senden wahrnimmt. Sie hat die Stelle inne, die Diakon Michael Zagel bis zum 31. Dezember vergangenen Jahres ausfüllte.

Die 31-Jährige fühlt sich in Senden wohl

Vor ihrem Umzug nach Senden war die Religionspädagogin im Dekanat Würzburg tätig, wo sie als Religionslehrerin an unterschiedlichen Schulen arbeitete. Das aber sei ihr auf Dauer zu unstet gewesen, „man fühlte sich nirgendwo richtig zu Hause“, erzählt die 31-Jährige.

Das soll nun in Senden, wo die Stelle der Gemeindereferentin fest in die Kirchengemeinde eingebunden ist, anders werden. „Die Leute hier sind sehr offen, ich fühle mich sehr wohl“, berichtet sie einen Monat nach ihrer offiziellen Amtseinführung, einem Festgottesdienst mit der Neu-Ulmer Dekanin Gabriele Burmann am 17. September in der Auferstehungskirche.

Jugendliche in ihrem Glauben begleiten und „ein kleines bisschen am Reich Gottes mitbauen“, das motiviert sie zur Arbeit in der Kirche, berichtet die gebürtige Sächsin. Ähnlich wie sie selbst in ihrer Jugend, sollen die Jugendlichen „gerne in die Kirche kommen und sich in der Gemeinde angenommen fühlen, so wie sie sind“.

In Zwönitz im Erzgebirge aufgewachsen, fühlte sie sich der heimischen Kirchengemeinde schon als Jugendliche eng verbunden. Auch ein freiwilliges soziales Jahr in einem Altenheim habe sie stark geprägt – und schließlich fiel der Entschluss zum Studium der Religionspädagogik und kirchlichen Bildungsarbeit an der Evangelischen Hochschule Nürnberg.

Sie will Gruppen für Jugendliche anbieten

Berufserfahrung sammelte sie danach in München-Freimann und Würzburg. Und dass ihr Ehemann ursprünglich aus Sigmaringen stammt und lange in Ulm gelebt hat, mag die Entscheidung für den neuen Job in Schwaben erleichtert haben.

Die Stelle in der Sendener Gemeinde war nun ein halbes Jahr vakant, doch es habe einige fleißige Ehrenamtler gegeben, die über die Zeit eingesprungen sind, berichtet Fanny Schwenk. Schließlich sei Senden eine sehr lebendige Gemeinde mit vielen bestehenden Angeboten.

Doch auch sie hat nun einiges vor, leitet etwa eine seit dem Sommer neu bestehende Jugendgruppe und möchte eine zusätzliche Gruppe für ältere Kinder starten. Gemeinsam mit Pfarrer Gerald Bohe wird sie sich um die Konfirmanden kümmern. Ab dem kommenden Februar, wenn sie eine weitere Prüfung abgelegt hat, darf sie auch Gottesdienste halten.

Und dann schwebt ihr noch ein langfristiges Ziel vor: „Mein großer Traum wäre, auch die jungen Erwachsenen wieder herzukriegen“, so Fanny Schwenk. Denn die kommen oft erst dann wieder zur Kirche, wenn sie selbst Eltern geworden sind.