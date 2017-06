2017-06-12 10:33:04.0

Ulm Eine Echse erklärt die Welt

Puppenspieler Michael Hatzius lässt sein Urzeittier im Ulmer Zelt von früher erzählen. Dabei erscheint selbst Martin Luther in neuem Licht. Von Dagmar Hub

Wer sechs Milliarden Jahre alt ist und den Untergang der eigenen Artgenossen überlebt hat, sieht die Welt anders: Sarkastisch, ätzend, arrogant und abgeklärt – so tritt Michael Hatzius’ Echse auf. Wobei: Dass das Urvieh eigentlich kein Eigenleben hat, sondern aus dem Bauch des 35-jährigen Berliner Puppenspielers „herauswächst“, vergisst der Zuschauer auch im Ulmer Zelt fast ganz. Hatzius verschwindet sowohl als Person als auch optisch meist hinter dem olivgraugrünen Wesen, das – bekannten politischen Zigarrenrauchern nicht unähnlich – die Bühne für sich einnimmt. Dabei macht Hatzius unter dem Tarnmantel der überlebensgroßen Echse im Grunde Geschichte für Fortgeschrittene, und die ist nur vordergründig lustig.

Dass die Echse zu Beginn über die Dialekte von Schwaben, Bayern und Österreichern ätzt, sie als Behinderung und Fehler im Gehirn wertet und sich fragt „Wenn Franken Menschen wären, was wären dann Unterfranken?“, das kommt im Süden der Republik wahrscheinlich weniger amüsant als in Berlin, woher Hatzius kommt und wo er einen Lehrauftrag an der Hochschule für Schauspielkunst hat. Das Urvieh ist selbstverständlich absolut vorurteilsfrei, behauptet es von sich – und ist das Tier gewordene Vorurteil. Allüren aber sollte man einem Star zugestehen, der aus der Urzeit kommt und der nicht nur Konfuzius gut kannte, sondern auch Martin Luther. Der hatte nämlich vor 500 Jahren ein Reformhaus und fuhr einen alten Wartburg, und Strafzettel bezahlte er sowieso nie; als er 95 gesammelt hatte, schlug er sie in Wittenberg an die Tür der Schlosskirche. Oder war es irgendwie doch anders und die Erinnerung der Echse trügt?

Videos, gedreht irgendwo in einem längst untergegangenen Saurier-Freizeitpark, zeigen ironisch, wie die Echse den Meteoriteneinschlag überlebte, der wohl den Sauriern vor etwa 65 Millionen Jahre das Leben kostete. Untergestellt in einem Bus-Wartehäuschen, musste das Urvieh zusehen, wie Tyrannosaurus und Brontosaurus starben – gänzlich unabhängig davon, ob sie nun Fleischfresser waren oder (wie Brontosaurus Kerstin) Blättchenzupfer mit kleinem Hirn und dickem Bauch.

Aber bereits vor den Sauriern, so behauptet die Echse, gab es eine Hochkultur, die unterging. Die der Enten. Und Hatzius demonstriert an Gummientchen den Untergang jener Zivilisation. In jener Gesellschaft gibt es die Punk-Enten, die einfach gegen alles sind. Hat die hippe Ente Laktoseintoleranz, protestieren sie gegen Laktose und gegen Intoleranz. Da gibt es den Rüstungs-Chef und das von Papis Geld lebende Töchterchen, die Polizisten-Ente, die zum Opfer wird, die Kapitalisten-Ente, die Bundesverfassungsrichter-Ente und manch andere Figur. Die Kanzlerin-Ente zum Beispiel, von der dringend Entscheidungen erwartet werden und die nach langem „mmmmmmm“ zum Schluss kommt: „Jetzt noch nicht!“ Die Entscheidung treffen soll Ente Siggi. „Was soll ich?“, fragt die. Der Tod, auch er eine Ente, hat viel zu tun in dieser Gummienten-Zivilisation, deren Egoismen in den Krieg führten, und Unterhaltung wird hier zum bitteren Ernst. Oben drüber steht das Urvieh und erklärt in grenzenloser Überheblichkeit, warum es nicht Papst werden will: „Dann wäre ich ja nur mein eigener Stellvertreter.“

Über eine neue Figur, eine Blut saugende Zecke, die ihren Wirt – einen sich in tugendhaften Sätzen verlierenden, stets wohl meinenden Märchenprinzen – an der Nase herumführt, und über ein Huhn, das eigentlich ein schrecklich armes Schwein ist, darf die Echse Pause machen, ehe sie sich in spontaner Comedy im alten Spiel von der aus drei Zuschauer-Begriffen gewebten Moritat von Sonne, Busen und vom Elefanten austobt und jenseits des Mains unbekannte schwäbische Dialektbegriffe falsch interpretiert.

Doch ein düsteres Szenario schwebt über der Echse und über dem Zelt an jenem Abend. Am Ende tritt der Tod auf die Bühne. Er zieht durch die Orte, aus denen die Zuschauer ins Zelt kamen. Senden, Ulm, Nersingen … Sontheim sei schon fast geschafft, sagt er. „Viel zu tun.“