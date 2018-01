2018-01-29 05:59:00.0

Weißenhorn Erfindermesse: Einmal rutschen und schon geht’s wieder

Von Automaten, die Schnaps ausschenken, bis zu Anlagen, die Fasnachter wieder regenerieren: Auf der IWF-Erfindermesse präsentieren Kostümierte ihre närrischen Ideen. Von Roland Furthmair

Bei der traditionellen IWF-Erfindermesse in der festlich dekorierten Weißenhorner Stadthalle wurden die rund 100 Gäste mit witzigen Techniken und lustigen Präsentationen skurilster Erfindungen glänzend unterhalten. Es war wieder ein Erlebnis mit lustigen Einlagen von Tüftlern und Erfindern der Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht.

Ganze 45 Jahre Fasnachtserfahrung waren nötig, um den Besuchern die erste Vorführung vom „60er Bernd Ruszitky“ in ihrer ganzen Tragweite als „Fasnachts-Wiederaufbereitungs-Anlage“ vorzustellen. „Was sind die natürlichen Feinde eines jeden Fasnachters?“, stellte der Bernd die Frage in den Saal – um sie sogleich auch selber zu beantworten: Erstens Tageslicht, zweitens frische Luft und drittens alkoholfreie Getränke jeglicher Art. Entsprechend „fertige Typen“ waren sogleich gefunden, um sich dem Experiment zu stellen. Viel Beifall dann, als die regenerierten Zecher wieder fit gemacht waren für weitere fröhliche Stunden und per Rutsche wieder in den Faschingstrubel eintauchten – als erster Teilnehmer leider hinter dem Vorletzten gelandet.

Vier Experimente werden auf der Bühne gezeigt

Günther Findler, Mitorganisator der IWF-Erfindermesse, zeigte sich erfreut, dass im Lauf des Faschingsballes immerhin vier Experimente auf der Bühne präsentiert werden können: „Das ist nicht selbstverständlich, dass wieder junge Leute mitmachen und sich mit ihren Erfindungen einbringen.“ Und zog ein Fazit: „Somit haben wir es geschafft, nach teils spärlicheren Veranstaltungen heuer wieder ein unterhaltsames Programm bieten zu können.“ Entsprechend der Teilnehmer waren auch beim Publikum etliche junge Maskerer zu finden.

Im letzten Jahr nur „Sieger der Herzen“ haben sich Tobias und Alexander Haberes aus Attenhofen im zweiten Anlauf wieder mit ihrer „Jackqueline“, einem besonderen (Jäger)-Meister-Trinkautomaten, dem Wettbewerb gestellt – und in diesem Jahr den ersten Platz ergattert.

Nach nur vier Tagen Planung und Umsetzung schickten die Weißenhorner Schelmenschinder, eine rund feiererprobte Gemeinschaft aus 25 Tüftlern, ihre Delegation mit einer „Trinkfesten Stuhl- und Tisch-Erfindung“ ins Rennen, was mit Rang zwei belohnt wurde.

Der Platz sparende Biertisch gewinnt nicht

Einen „platzsparenden Biertisch“ aufgrund der allgemeinen Enge zu Stoßzeiten haben sich Heinz Pickl und Johann Mayer ausgedacht. Mit diesem Beitrag haben zwei Mitglieder die Guggenmusiker Giggalesbronzer vertreten und nur knapp eine bessere Platzierung verpasst.

Alles in allem keine leichte Aufgabe für die per Zufallsgenerator aus dem Publikum ausgewählten Jury-Mitglieder, die sowohl Technik, Witz und Darbietung mit einer Punktevergabe zwischen eins und fünf zu bewerten hatten. Doch wer es dieses Mal nicht geschafft hat, startet sicher nächstes Jahr einen zweiten Versuch – Tobias und Alexander Haberes aus Attenhofen haben gezeigt, dass dies funktioniert.