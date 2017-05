2017-05-10 15:00:00.0

Elchingen „Grünes Klassenzimmer“ fällt Rotstift zum Opfer

Die Außenlagen der Mittelschule Elchingen werden bescheidener als geplant. Was die Konrektorin dazu sagt.

Die Planungen für die Außenanlage der Mittelschule in Elchingen klangen so vielversprechend: Sitzstufen, Zierkirschen und eine Holzterrasse sollten die Aufenthaltsqualität für die Schüler in der Pause und in den Freistunden verbessern. Die Gesamtkosten für den 5000 Quadratmeter großen Pausenhof wurden mit rund 425000 Euro beziffert. Doch jetzt hat der Gemeinderat die Planungen verworfen und investiert nur noch knapp 390000 Euro – die angespannte Lage im Gemeindehaushalt machte dem Traumgarten der Schule einen Strich durch die Rechnung. Denn schon für die Generalsanierung des Schulgebäudes hatte die Gemeinde tief in die Tasche greifen müssen.

Das Büro Seliger für Freiraumplanung wurde beauftragt, an der Preisschraube nach unten zu drehen. Das Ergebnis stellte Dörthe Seliger jüngst den Gemeinderäten vor: Eine Holzterrasse, die einen malerischen Blick auf das Donautal geboten hätte, ist nach den aktuell verabschiedeten Plänen der Landschaftsarchitekten dem Rotstift zum Opfer gefallen. Damit könnten sich die Kosten um rund 10000 Euro reduzieren lassen, sagte Seliger.

Für Johann Gröger von den Freien Wählern sei die jetzige Planung „funktional und pädagogisch durchdacht“. Doch sei man noch immer im Spagat, die Kosten im Rahmen zu halten und gleichzeitig den Kindern etwas Gutes zu tun: „Weil sich die Schule immer mehr auf das Leben der Schüler erstreckt, ist es wichtig, den Buben und Mädchen auch einen anspruchsvollen Rückzugsraum in den Freistunden und Pausen anzubieten.“ Deshalb wollten die Gemeinderäte die Holzterrasse nicht endgültig von den Planungen streichen – „wenn die Finanzierung durch eine Elterninitiative getragen wird“, wie es in der Beschlussfassung heißt.

Die Konrektorin der Mittelschule, Irmgard Neureuther, sieht den zusätzlichen Platz durch die Holzterrasse auf dem Pausenhof als dringend notwendig: „Durch die Zusammenlegung von Grund- und Mittelschule (Anmerkung der Redaktion: im Jahr 2018) wird es auf dem Pausenhof eng werden“, sagte sie auf Nachfrage unserer Zeitung. Denn während die Grundschüler ein lebhaftes Bewegungsbedürfnis hatten, suchten sich die jugendlichen Mittelschüler in den Pausen lieber einen ruhigen Platz um Ausruhen.

Auch der Schulgarten, der etwa 25000 Euro gekostet hätte, wurde vom Gemeinderat gestrichen. Karin Batke von der Unabhängigen Wählergemeinschaft sieht darin kein Problem: Schließlich könnten Schüler und Lehrer das „Grüne Klassenzimmer“ selbst anlegen und „durch die gemeinsame Arbeit an dem Projekt die Wertschätzung steigern“.

Konrektorin Neureuther freute sich zwar über soviel Vertrauen in die gärtnerischen Fähigkeiten ihrer Kollegen und Schüler, gab jedoch gleichzeitig zu, auf diesem Gebiet nicht besonders kompetent zu sein: „Ich habe nur einen Kaktus und der vertrocknet“, gab sie augenzwinkernd zu. Ernster wird sie jedoch, wenn es um die notwendige Betreuung der Buben und Mädchen geht, die das „Grüne Klassenzimmer“ im Rahmen eines Arbeitskreises hegen und pflegen sollen: „Ich glaube nicht, dass dafür noch zusätzliche Arbeitsstunden vom Schulamt zur Verfügung gestellt werden.“ (anbr)