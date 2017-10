2017-10-10 07:00:00.0

Neu-Ulm Jugend musiziert zum Jubiläum

Die Musikschule Neu-Ulm feiert ihr 60-jähriges Bestehen: Das ist alles in der Festwoche geboten. Von Dagmar Hub

„Lauter Highlights“ kündigt Musikschulleiter Matthias Haacke an: Am 21. Oktober beginnt die Festwoche zu 60-jährigen Bestehen der Neu-Ulmer Musikschule, die 1957 mit drei Lehrkräften als Albert-Greiner-Singschule gegründet wurde. Zum Jubiläum stehen zwischen dem 21. und dem 29. Oktober vier Veranstaltungen auf dem Programm, zu denen der Eintritt frei ist. Das Top-Event, die Uraufführung des von Markus Munzer-Dorn und Jens Blockwitz gemeinsam geschriebenen und komponierten Musicals, steht danach erst am 15. Dezember an.

Die Festwoche, mit der der runde Geburtstag gefeiert wird, beginnt am Samstag, dem 21. Oktober um 11 Uhr mit einem Konzert von Kindern für Kinder im Großen Saal des Edwin-Scharff-Hauses. Die Jüngsten der Musikschule, Kinder bis zum Alter von zehn Jahren, musizieren zu einer Rahmenhandlung, die Laurenz Antalffy schrieb und die er vortragen wird.

Tags darauf, am 22. Oktober, findet an gleicher Stelle um 20 Uhr das Stiftungskonzert statt, bei dem auch eigene Kompositionen von Dozenten der Musikschule zur Aufführung kommen, darunter zwei Werke von Musikschulleiter Matthias Haacke. Am 27. Oktober spielen im Café d‘Art ab 20 Uhr die Jazz-Combo der Musikschule, die Band Take Four, die aus erwachsenen Musikschülern besteht, und eine Dozenten-Combo Musik der 50er und 60er Jahre. Die Besucher werden gebeten, in Kleidung der 50er Jahre zu erscheinen. Am 29. Oktober findet im Großen Saal des Edwin-Scharff-Hauses um 11 Uhr der Festakt zum 60-jährigen Jubiläum der Musikschule statt. Als Musiker treten heute und ehemalige Schülerinnen und Schüler und „Jugend musiziert“-Preisträger auf. Darunter sind auch zwei Profimusiker, die ihre ersten Schritte an der Neu-Ulmer Musikschule machten.

Das Musical „Das große Lampenfieber“, das ein Casting von Musikschülern aufs Korn nimmt, wird zwischen dem 15. und dem 18. Dezember insgesamt vier Mal im Großen Saal des Edwin-Scharff-Hauses aufgeführt werden.