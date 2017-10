2017-10-15 07:00:00.0

Ulm Junge Ulmer Bühne lässt das Monster los

Das Kinder- und Jugendtheater setzt in seiner zweiten Spielzeit auf bekannte Stoffe und brandneue Stücke. Ein Bilderbuch-Hit macht den Anfang. Von Marcus Golling

So etwas macht einen Theaterchef stolz: Bei der Vorpremiere des Kinderstückes „Der Grüffelo“ in Laupheim hatte sich der Vorhang gerade erst geöffnet, da brandete im Publikum schon Applaus auf – wegen des Bühnenbilds. So erzählt es Sven Wisser, Intendant der Jungen Ulmer Bühne (JUB). Das von Stadt und Land geförderte Kinder- und Jugendtheater könne sich nunmehr auch mal eine aufwendige Bühne leisten – oder, wie beim „Grüffelo“, einen Live-Musiker. „Wir können jetzt Theater auf dem Niveau machen, wie wir uns das gewünscht hatten“, sagt Wisser. Am Sonntag, 15. Oktober, startet mit der (ausverkauften) Premiere von „Der Grüffelo“ die zweite Spielzeit der JUB.

Das Kinder- und Jugendtheater entstand 2016 durch den Zusammenschluss von Wissers Theater an der Donau und dem Jungen Akademietheater – die Stadt wollte die Sparte dadurch stärker professionalisieren. Dem Intendanten zufolge hat die JUB inzwischen elf festangestellte Mitarbeiter, Teilzeitkräfte einbegriffen. Zum festen Ensemble gehören derzeit zwei Schauspieler, Sina Baajour und Markus Hummel, mit denen Wisser schon länger zusammenarbeitet. Zwei weitere will die JUB spätestens zur Spielzeit 2018/19 einstellen. Zusätzlich stehen aber auch Gäste auf der Bühne: Bei „Der Grüffelo“ beispielsweise die Weißenhornerin Kathi Wolf.

ANZEIGE

Mit der Geschichte von der kleinen Maus und dem hungrigen Monster für Zuschauer ab vier Jahren ist der JUB natürlich ein kleiner Coup gelungen: Schließlich kennt das 1999 erschienene Bilderbuch praktisch jedes Kind. Doch Wisser legt viel Wert darauf, auch neue, unbekannte Stoffe zu zeigen: Schon nächste Woche (Mittwoch, 18. Oktober, 20 Uhr) hat im Alten Theater „Retten, was zu retten ist“ (ab 14) des Schweizer Nachwuchsautors Philippe Heule Premiere – als deutsche Erstaufführung. Das Jugendstück handelt von Identität zwischen echtem Leben und sozialen Netzwerken.

Zur Adventszeit bezieht die JUB wieder die Märchenjurte auf dem Weihnachtsmarkt, im neuen Jahr legt das Theater dann ein im Erwachsenenbereich erprobtes Format des Live-Hörspiels für Kinder auf: mit „Das kleine Gespenst“ (Premiere 28. Januar). Ältere Zuschauer beziehungsweise -hörer können sich auf gleich zwei neue Ausgaben mit jeweils zwei Episoden von „Der Tatortreiniger“ nach der gleichnamigen Fernsehserie freuen (Premieren 8. Februar und 8. März). Zum Abschluss der Spielzeit gibt es eine Tanztheater-Produktion für Jugendliche: „Der gute Nachbar“, eine Choreografie von Judith Seibert, die sich mit dem Deutschsein beschäftigt.

An Plänen fehlt es der JUB offenbar nicht. Eigentlich gibt es derzeit nur eine Sache, die Wisser und seine Kollegen bremst: die Spielstätte. Denn das Alte Theater in der Zinglerstraße könne, so der Intendant, in Sachen technischer Ausstattung dem Niveau der Produktionen nicht standhalten: „Wir können das Licht ein- und ausschalten, wir können den Raum auf- und zuschließen, das war’s.“ Auf Dauer, sagt Wisser, könne es so nicht weitergehen.