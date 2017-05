2017-05-12 19:01:00.0

Ulm Kansas trauen sich nicht ins Zelt

Die US-Progrocker sagen ihre gesamte Europa-Tournee ab. Diese hätte sie am 8. Juli auch nach Ulm geführt. Die Begründung ist ungewöhnlich.

Mit der internationalen Politik hat das Ulmer Zelt in den vergangenen Jahren keine guten Erfahrungen gemacht: 2016 sagte die syrische Folk-Rock-Band Khebez Dawle ihren Auftritt ab, weil ihr Sänger vor der Abschiebung stand. Nun hat es das Festival schon wieder erwischt – und diesmal trifft es einen prominenteren Namen: Gestern, Freitag, bliesen die US-amerikanischen Prog-Rocker Kansas ihre gesamte Europa-Tour ab, die sie am Samstag, 8. Juli, ins Zelt führen sollte.

Die Umstände der Absage sind etwas kurios: Die Band gibt als Grund die vergangene Woche veröffentlichten Sicherheits- und Reisewarnungen der US-Regierung und verschiedener Behörden für Europa an. Diese waren mit der anhaltenden Terrorgefahr auf dem Kontinent begründet worden. Einen konkreten Anlass für die Warnung gab es nicht. Es wurde lediglich auf die jüngsten Anschläge in Frankreich, Russland, Schweden und Großbritannien verwiesen.

„Die Band ist sehr traurig, dieses Jahr nicht für ihre europäischen Fans spielen zu können“, kommentieren Kansas ihre Entscheidung. Die Absage wegen einer vagen Reisewarnung ist wohl dennoch ein Novum. Für die Zelt-Organisatoren ist sie ein Schock: Der Auftritt von Kansas sollte der Abschluss des Festivals sein. Nun suchen sie nach einer Alternative.

Bereits gekaufte Karten – auch solche, die online erworben wurden – können an der Kartenhütte am Münsterplatz sowie ab Festivalbeginn am Kartenwagen am Zelt zurückgegeben werden. Achtung: Nach 8. Juli ist keine Rückgabe mehr möglich. (mgo)