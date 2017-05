2017-05-21 19:00:00.0

Neu-Ulm Kickboxer messen sich in der Glacis-Galerie

Am Sonntag steigt die „CWS Fight Night“ im Einkaufszentrum. Was die Zuschauer dort erwartet.

Der Ring für den Wettkampf ist schon aufgebaut: Am Sonntag, 28. Mai, steigt in der Glacis-Galerie die „CWS Fight Night“. Ab 16 Uhr ist das Einkaufszentrum geöffnet; die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr, die Kickbox-Wettkämpfe starten um 18 Uhr und dauern bis etwa 23 Uhr. Glacis-Galerie-Manager Tim Mayer erwartet sich ein volles Haus mit einem tollen Event und mit hochkarätigen Sport. Seine ursprüngliche leichte Skepsis gegenüber dem Kickboxen sei vollkommen einem „Wow“-Effekt gewichen, als er den aufgebauten Ring gesehen habe, den man in der Glacis-Galerie auch von oben einsehen kann, so Mayer im Vorfeld der Veranstaltung.

„CWS“ steht für „Cachena World Series“, wobei „Cachena“ ein spanisches Wort für „Bulle“ ist. Um Kraft geht es also, um Wettkampf und Show. CWS wurde im vergangenen Jahr von Amer Osmanhodzic und Andreas Hoffart gegründet, die sich als das erfolgreichste Newcomer-Unternehmen im Kickbox-Bereich bezeichnen. Die CWS-Championship ist eine Reihe von vier Vier-Mann-Turnieren, bei der die stärksten Kickboxer Europas aus verschiedenen Verbänden und Vereinen in der Gewichtsklasse 75 Kilogramm antreten. Das Preisgeld geht in voller Höhe an den Turniersieger, alle anderen gehen leer aus. Teilnehmer sind unter anderem der in Rio de Janeiro geborene Amilcar Alves, Ilhan Cilinger, der Deutsche Kickbox-Meister Slawka Wittmer und Doppel-Europameister Massimo de Lorenzo.

Während der Veranstaltung werden Spenden für einen karitativen Zweck gesammelt, allerdings wird der Empfänger erst bei der Veranstaltung bekannt gegeben. (köd)

Vorverkauf: Karten für die Veranstaltung gibt es in der Glacis-Galerie, im Xinedome, bei Radio Donau 3 FM und online unter www.cws-kickboxing.de.