2017-07-20 16:25:29.0

Ulm Maschine setzt Feld in Brand

Rauchsäule war in der Ulmer Innenstadt zu sehen.

Gerste wurde am Mittwoch durch ein Feuer bei Blaustein vernichtet. Kurz vor 16 Uhr war ein Landwirt zwischen Arnegg und Ermingen bei der Arbeit. Mit dem Mähdrescher fuhr er über sein Gerstenfeld. Als er sich umsah bemerkte der Mann, dass hinter ihm die Flammen loderten. Er verständigte sofort die Feuerwehr.

Seinen Drescher brachte der Landwirt auf einer Wiese in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte die Flammen, doch waren bis dahin schon Zehntausende Quadratmeter Gerste abgebrannt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 5000 Euro. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Brand wohl auf einen Defekt am Mähdrescher zurückzuführen ist. Die Rauchwolke war auch von der Ulmer Stadtmitte und aus zu erkennen. Um die benötigten Löschwassermengen heranzuschaffen, pendelten einige Löschfahrzeuge zwischen Hydranten in Ermingen und dem brennenden Feld hinter dem Fernsehturm. (az/oma)