2017-05-27 09:00:00.0

Neu-Ulm Mein lieber Schwan

Neu-Ulm hat fünffachen Nachwuchs am Donauufer. Zwei Küken könnten noch folgen.

Fünf kleine Schwanenküken machen derzeit am Neu-Ulmer Donauufer ihre ersten Schritte. Vergangene Woche sei der Nachwuchs geschlüpft, sagt Gisela Krone. Sie wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft und füttert das Schwanenpaar regelmäßig. Wie die 69-Jährige mitteilt, hätten die beiden ausgewachsenen Tiere vor gut fünf Wochen bereits ihr Nest bezogen. Weil angetriebener Plastikmüll an diesem hing, starteten Krone und ein Passant kurzerhand eine Rettungsaktion und entsorgten den Abfall. Unter strengem Blick des Schwanenpapas.

Zwei Eier liegen noch im Nest der Wasservögel, die geduldig darauf warten, dass auch die Nachzügler das Licht der Welt erblicken. (kat)