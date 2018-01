2018-01-19 06:00:00.0

Ulm Nach Klagen über Exzesse: In der oberen Bahnhofstraße wird es heller

Immer wieder haben sich Passanten und Händler über Alkohol-, Gewalt- und Drogenexzesse in der Fußgängerzone beschwert. Nun soll mehr Licht die Sicherheit verbessern.

Mehr Licht und weniger dunkle, unbeleuchtete Ecken in der Fußgängerzone: Auf Bitten des Ulmer Rathauses haben die SWU die Beleuchtungssituation im Bereich Bahnhofstraße/Hirschstraße verbessert. Dort hatten sich Händler und Passanten immer wieder über Alkohol-, Drogen- und Gewaltexzesse beschwert. Jetzt wurden zwei zusätzliche vierstrahlige Leuchten mit Reflektor in der Mühlengasse, in der Nähe des Sparkassencontainers (im Hintergrund) sowie in der Nähe der McDonald´s-Filiale aufgestellt.

Zugleich haben die Stadtwerke defekte Strahler austauschen und die bestehenden Lampen reinigen lassen. Die Beleuchtung wird nun nicht mehr nachts heruntergefahren. Zuvor wurden die Straßen ab 22 Uhr weniger hell beleuchtet. Mit den Veränderungen wolle man dem Sicherheitsbedürfnis von Passanten, Anliegern und Einzelhändlern Rechnung tragen, teilt die Stadt mit. Auch die Polizei hatte angekündigt, mehr Streife in der Gegend zu fahren. (az)