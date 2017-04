2017-04-18 08:49:00.0

Digitales Nersinger können bald schneller surfen

Der Breitbandausbau in der Gemeinde ist gestartet. Wie viel die Arbeiten kosten und wann sie beendet sind. Ein Überblick. Von Ariane Attrodt

Bürger der Gemeinde Nersingen können bald schneller im Internet surfen: Die Deutsche Telekom baut dort derzeit das Netz aus und verlegt Glasfaserkabel. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu den Maßnahmen.

Was ist geplant?

Es gibt zwei verschiedene Arbeiten: Einerseits werden laut Nersingens Bürgermeister Erich Winkler auf einer Länge von 2500 Metern 6700 Meter Glasfaserkabel in der gesamten Gemeinde Nersingen verlegt. Außerdem werden insgesamt 24 Schaltkästen umgerüstet beziehungsweise umgebaut. An ihnen werden später die neuen Kabel angeschlossen.

Wo kommen diese neuen Gehäuse hin?

Elf der Schaltkästen sollen es in Nersingen aufgestellt werden, sechs in Oberfahlheim, fünf in Straß sowie jeweils einen in Unterfahlheim und Leibi.

Ist der Verkehr von den Arbeiten betroffen?

Die Baumaßnahmen behindern den Verkehr „praktisch nicht“, wie die Telekom auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Es werden Gräben ausgehoben, die in der Regel 80 Zentimeter tief und 60 Zentimeter breit seien. Die Arbeiten fanden zumeist auf dem Gehweg statt, die Bauarbeiten bewegten sich in kleinen Schritten voran. Oft seien die Bauabschnitte 150 Meter lang. „Es wird also keine Straßensperrungen und Ähnliches geben“, so die Telekom.

Wann geht es los?

Die Bauarbeiten laufen bereits seit einigen Tagen. Offizieller Spatenstich ist jedoch erst am morgen, 19. April. In Oberfahlheim sind die Maßnahmen laut Nersingens Bürgermeister Winkler bereits abgeschlossen.

Wie viel kosten die Arbeiten?

Insgesamt kosten diese Arbeiten knapp 640000 Euro. Den Großteil davon, 400000 Euro, trägt die Telekom. Den Rest, die sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke, sind auf das Land Bayern und die Gemeinde Nersingen verteilt: Der Freistaat zahlt 70 Prozent, also 168000 Euro, die Kommune mit 72000 Euro die verbliebenen 30 Prozent. Auf die Bürger kommen laut Gemeinde keine Kosten zu.

Wie lange dauern die Arbeiten?

Die Bauarbeiten sollen nach Angaben der Gemeinde Ende Juli abgeschlossen werden. Ausbautermine für einzelne Ortsteile kann die Telekom jedoch nicht nennen: Den Ausbau habe die Firma an einen Subunternehmer vergeben, der das Bauprojekt insgesamt zu einem bestimmten Zeitpunkt fertigstellen müssen. Wann die Firma allerdings in welchem Ortsteil unterwegs sind, entscheide sie selbst aufgrund der eigenen Logistik und Kapazitäten, so die Telekom.

Ist Ende Juli das Netz dann schon nutzbar?

Nein, nur ein Teil der Arbeiten ist abgeschlossen, wie Bürgermeister Winkler betont: „Das sind nur die Tiefbaumaßnahmen.“ Danach beginn die Telekom mit ihrem Eigenausbau. Bedeutet: Die technischen Arbeiten starten, beispielsweise werden die Kabel an die neu aufgestellten beziehungsweise umgerüsteten Schaltkästen entsprechend angeschlossen. Nur dadurch kann das schnellere Netz auch tatsächlich genutzt werden. Bislang ist geplant, dass dies im Dezember 2017 der Fall ist.

Wie viele Haushalte profitieren vom Ausbau?

Insgesamt 1384 Haushalte können das schnellere Netz nutzen, so Bürgermeister Winkler.

Wie schnell ist das neue Internet?

Das ausgebaute Netz ermöglicht Geschwindigkeiten von mindestens 30 Megabit pro Sekunde. Um ein zehnminütiges Video zu laden, braucht man – je nach genauen Eigenschaften des Videos – etwa eine halbe Minute.

Muss ich Kunde der Telekom sein, um das schnellere Netz zu nutzen?

Nein, stellt Bürgermeister Winkler klar. „Man profitiert nicht nur davon, wenn man bei der Telekom Kunde ist.“ Das ausgebaute Netz sei kein Monopol, die Telekom müsse es anderen Anbietern zur Verfügung stellen.

Alle aktuellen Projekte werden etwa drei Monate vor Ende der Arbeiten auf der Internetseite www.telekom.de/schneller angezeigt. Dort kann jeder Bürger seine Adresse eingeben und recherchieren.