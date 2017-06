2017-06-29 15:00:00.0

Nersingen Neues Baugebiet im Süden Nersingens wird konkreter

Am Rebenweg in Nersingen sollen unter anderem Seniorenwohnungen entstehen. Doch nicht alle Gemeinderäte befürworten die aktuellen Pläne uneingeschränkt. Von Ariane Attrodt

Der Bedarf an Wohnungen, insbesondere für Senioren in der Gemeinde Nersingen, ist hoch. Ein Bauprojekt soll nun Abhilfe schaffen: Dazu sollen drei Flurstücke am südlichen Ortsrand Nersingens am Rebenweg erschlossen werden. Diese eigneten sich laut Verwaltung besonders für die Entwicklung von seniorengerechtem Wohnraum. Damit dort allerdings gebaut werden kann, muss zuerst ein Bebauungsplan her. Einen Vorentwurf hat jetzt der Bau- und Umweltausschuss auf den Weg gebracht.

Der Plan „Rebenweg 2“ weist das Gebiet als allgemeines Wohngebiet aus. Mit den Nachbarn wurden bereits Gespräche geführt, so Bürgermeister Erich Winkler. „Ein grundsätzliches Einverständnis besteht.“ Auf dem derzeitigen Entwurf ist das Areal in drei Abschnitte unterteilt. Im Norden und Süden sind zwei Grundstücke, auf denen zweigeschossig gebaut werden kann. Genauere Pläne für sie liegen noch nicht vor. Anders sieht es beim größeren Mittelstück des neuen Baugebiets aus: Hier möchte der Bauunternehmer Norbert Reichenberger barrierefreie Wohnungen errichten. Drei Gebäude sind dafür im Entwurf vorgesehen.

Thomas Häußler vom zuständigen Büro für Stadtplanung „Zint & Häußler“ erklärte, dass die genauen Details der Wohnungen – beispielsweise die Türstockbreite – nicht über einen Bebauungsplan geregelt werden können. „Da muss ein städtebaulicher Vertrag her.“ Dieser werde zwischen Bauträger und Gemeinde geschlossen und vorher im Ausschuss besprochen.

Für Gesprächsbedarf unter den Räten sorgte die Tatsache, dass bei den drei Gebäuden drei Stockwerke vorgesehen sind, wenn die neuen Gebäude auf den beiden Grundstücken im Norden und Süden nur zweigeschossig werden sollen. Franz jun. Merkle (CSU): „Das finde ich ein bisschen inkonsequent.“ Zudem wolle man ja später auch die Flächen im Westen bebauen. Merkles Fazit: „Der Plan ist schlüssig, aber die drei Stockwerke stören mich.“ Häusler erklärte, dass auch viele andere Gebäude in dem Bereich drei Vollgeschosse hätten: Denn auch zwei „normale“ Geschosse und ein ausgebautes Dachgeschoss zählten als drei Stockwerke. „Die neuen Gebäude werden etwa 30 Zentimeter höher als die umliegenden Gebäude, das wird also nicht deutlich massiver.“ Zudem brauche man bei seniorengerechten Wohnungen zwingend einen Aufzug – und der sei bei zwei Geschossen eher unrentabel.

Auch das Thema Parkplätze wurde angesprochen. In der Vergangenheit hatten einige der Gemeinderäte bemängelt, dass zwei Stellplätze pro Wohneinheit – wie es im Plan des Architekten vorgesehen war – zu wenig seien.Dies ist im neuen Plan beibehalten worden. Bürgermeister Winkler erklärte: „Es ist ein Trend, dass ältere Leute eher ein Auto haben – oder gar keines. Und wir wollen ja Wohnraum für Senioren schaffen. Ich sehe die Parkplatzproblematik nicht.“