2017-10-12 07:00:00.0

Ulm Philharmoniker entfachen einen Sturm

Das Ulmer Orchester eröffnet seine Konzertsaison im CCU mit Musik von Benjamin Britten und Francis Poulenc. Das gefällt zunächst nicht jedem – am Ende aber doch. Von Florian L. Arnold

Die Dramaturgie des ersten Philharmonischen Konzerts dieser Saison im Congress Centrum Ulm ist in der Tat verblüffend. Die Beziehungen der Werke zueinander schaffen Spannung, Kontraste, auch mal ein verblüfftes Atemholen seitens des Zuhörers. Und am Ende steht große Begeisterung – die vor allem aus einer tiefen Berührung entsteht.

Der Abend unter der bewährten und dynamischen Leitung von Generalmusikdirektor Timo Handschuh gehört zunächst Benjamin Brittens herb-kantiger „Sinfonia da Requiem“, ein zwischen aufblühender Melodik und sperrigen Harmonien funkelndes Frühwerk des Engländers. Die Entstehung des Werks basierte auf einem Missverständnis: zum 2600-jährigen Bestehen des japanischen Kaiserreiches sollte der in Amerika lebende Brite ein hymnisches Werk schreiben, doch er hörte über Monate hinweg nichts von den Auftraggebern. Als Britten (1913-1976) diese Aufgabe schon für erledigt hielt, kam doch noch die Bitte um Einreichung eines Werks – und Britten lieferte die „Sinfonia“, deren dunkle Melancholie, deren markante Rhythmik und dreifache Holzbläserbesetzung alles andere als hymnisch zu nennen sind. Die Ulmer Philharmoniker nutzen dieses Werk für sich. Die Kontraste herrlich herausgearbeitet, präsentiert sich diese „Sinfonia“ als ein dynamisches Meisterwerk perfekter Musikalität. Bei aller pointierten Darbietung kann Brittens sperriges Werk zu Beginn des Abends nicht jeden begeistern.

ANZEIGE

Wer sich sangliche Melodien und angenehme Harmonien erwartet hatte, kann den folgenden Auszug aus Francis Poulencs Ballettmusik zu „Les Biches“ um so mehr genießen. Poulenc, herausgehobenes Mitglied der französischen Avantgarde-Truppe „Les Six“ (der auch Georges Auric, Arthur Honegger und Darius Milhaud angehörten), lieferte für Sergej Djagilews „Les Russes“ ein frivol-heiteres Werk, dessen Melodien gekonnt mit dem französischen Klang spielen, Walzer- und Musetteformen aufnehmen und lustvoll karikieren. Poulenc (1899-1963) ist immer für eine Überraschung gut, in diesem Falle unerwartete Brüche, süffiger Impressionismus und mitunter erstaunlich ätzende Kontraste, die auf die „Groupe des Six“ verweisen, die sich erklärtermaßen gegen den Schönklang eines Debussy wandte.

Nach der Pause ein Genuss am Piano: Janis Pfeifer und die Philharmoniker in Poulencs spätem „Klavierkonzert“ cis-Moll von 1949. Der Komponist hatte sich zum Entstehungszeitpunkt eigentlich von unterhaltenden Klängen abgewandt. Für die amerikanischen Auftraggeber des Werks, das Boston Symphony Orchestra, ersann Poulenc eine dreisätzige Schönheit voller Assoziationen, Emotionen, Rätsel. Der knackige Kopfsatz, mit klarem und hartem Anschlag von Pfeifer als tänzerisches Furioso dargeboten, liefert zahllose Melodien, bricht diese allerdings immer wieder auch für die typisch Poulenc’schen Volten ab. Hinreißender Mittelsatz voller Melancholie und Zartheit, der in den stürmisch-tänzerischen Finalsatz überleitet, brasilianische Anklänge eingeschlossen. Großer Applaus für die dynamische Gestaltung des Solisten.

Den Abschluss des Abends liefert wiederum Britten. Seine vier „Sea Interludes“ – und hier schließt sich der raffinierte Spannungsbogen des Konzerts beeindruckend – sind eine prachtvolle und unter die Haut gehende Abbildung stürmischer Meere. Im Umfeld der 2015 auch am Theater Ulm gespielten Oper „Peter Grimes“ entstanden, sind die „Interludes“ eine temporeiche, ungemein farbige Partitur, die den Ulmer Philharmonikern einmal mehr Gelegenheit gibt, ihr Können und ihre Disziplin herausragend zu zeigen. Und eigentlich hätten Dirigent und Orchester einen stürmischen Zusatzapplaus dafür verdient, dass dieses grandiose Finale nicht durch eine Zugabe verwässert wird.

Ein verblüffendes, verblüffend mutiges, verblüffend gutes Konzert des Philharmonischen Orchesters zum Beginn der Spielzeit.