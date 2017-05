2017-05-22 13:38:00.0

Neu-Ulm „Riese & Ko“ in allerbester Feierlaune

Das Theater Neu-Ulm begeht seinen 20. Geburtstag mit einem höchst amüsanten Best-of-Programm: mit abgehalfterten Helden, schmalzigen Songs und schwäbischem Humor.

„Mindestens vier Neuinszenierungen jedes Jahr, das macht in 20 Jahren rund 80 Stücke!“: Heinz Koch rechnet vor – und ist selbst ein wenig erstaunt. Zusammen mit Partnerin Claudia Riese feiert Koch als „Riese & Ko.“ das 20-jährige Bestehen des gemeinsamen Theaters mit einem Potpourri an Szenen aus diesen zwei Jahrzehnten. Dazu hatten sie sich auch Gäste geholt: Holger Menzel, Johnny Warrior und – bei der Premiere – Gerard Hulka. Das Quintett bot Songs, Szenen, Zitate, Stegreif- und Stand-up-Szenen, ernst und heiter in schneller Folge.

Eine klassische Nummernrevue sehr zum Vergnügen des Publikums, das einige der wieder aufgenommenen Auszüge mitsprechen oder -singen konnte. Großen Spaß machte „Helden auf dem Abstellgleis“: eine Woody-Allen-Szene mit Koch und Menzel. Dabei wird manch großes Wort gelassen ausgesprochen und höherer Blödsinn im Sekundentakt verbrochen. Langes Nachsinnen ist gar nicht drin – schon jagt der Jubiläumsabend zum nächsten Zitat. „Der kleine Prinz“ kreuzt Kabarettsongs, da wird Goethes „Faust“ erst im Original zitiert und dann lustvoll verballhornt.

ANZEIGE

Besonderen Spaß scheint Riese & Ko(ch) dann das Spiel mit den eigenen Reminiszenzen zu machen. Da steht Koch sinnend auf der Bühne: Was könnte, sollte, müsste man jetzt machen? „Mach halt den Heinz Erhard, den kannst Du doch gut!“, schallt’s aus dem Publikum. Die Ruferin ist Riese in ihrer Paraderolle als laute und herzliche Luise Häberle. Die darf auch sagen, dass Gott ein Mann ist und als solcher voller Fehler. Sonst hätte er nämlich mehr als nur zwei Geschlechter erfunden. Zu wenig Auswahl!

Zwischen den gepackten Szenen kredenzt Johnny Warrior mit Lust an Schmalz und Sentimentalität Songs von „Purple Rain“ bis „Can You Feel The Love Tonight?“. Dazu noch zwei, drei Lieder von Georg Kreisler und Kurt Weill – fertig ist ein fröhliches Jubiläumsereignis. Die Premiere klang launig am Theatertresen aus – da fragte Riese Titel der Stücke ab, die in den letzten 20 Jahren zu sehen waren. Wer wenigstens fünf Titel nennen konnte, gewann ein Glas Sekt. Es waren nicht wenige. (flx)