2017-05-30 10:59:00.0

Justiz Sendener prügelt Frau im Suff krankenhausreif

Eifersucht und Schnaps lassen einen 29-Jährigen brutal werden. Nun muss er ins Gefängnis – und kommt damit noch gut weg. Von Katharina Dodel

Er hat sie gewürgt, auf sie eingetreten, ihr das Nasenbein gebrochen und mit einem Heizlüfter nach ihr geworfen – dafür hat der Sendener nun die Rechnung vom Amtsgericht Memmingen bekommen: Er muss für ein Jahr und zwei Monate ins Gefängnis. Das Urteil bezeichnete die Richterin Brigitte Mock selbst als „Super-Schnäppchen-Angebot“ für den 29-Jährigen, der nun die letzte Chance nutzen solle, sein Leben in den Griff zu bekommen – denn das ist recht verkorkst.

Der Sendener, der offenbar nach dem Hauptschulabschluss mit seinem Leben nichts anzufangen wusste, fand seinen Halt im Alkohol. Früh begann er zu trinken, rutschte dadurch sozial immer mehr ab. 2009 startete er seine kriminelle Karriere mit Autofahrten ohne Führerschein – später dann mit Alkohol im Blut. 2015 landete er erstmals vor Gericht, weil er eine Frau geschlagen hatte: seine Ex.

ANZEIGE

Der Sendener ging regelmäßig auf seine Partnerin los

Sie war auch der Grund, warum er nun erneut auf der Anklagebank landete. Denn offenbar schreckte den 29-Jährigen die erste Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung nicht ab: Seit November 2016 ging er regelmäßig auf seine damalige Partnerin los. Beim ersten Mal stieß er sturzbetunken mit über zwei Promille einen Tisch in ihre Richtung um, dann warf er einen Heizlüfter nach der Frau. Als sie stürzte, schlug er mehrfach auf sie ein.

Eines Abends war die Wut auf seine 28-jährige Freundin so groß, dass er ihr in den Mittelfinger biss und sie am Hals kratzte. Noch heute habe sie kein Gefühl mehr in der Fingerkuppe, sagte die junge Frau vor Gericht. Sie blieb auch nach diesen Vorfällen beim 29-Jährigen – denn so sehr sich beide auch stritten, sie hatten offenbar eine Gemeinsamkeit, die beide aneinanderband: Bier und Schnaps.

Aus dieser Spirale kamen beide nicht heraus, was nicht zuletzt an der Umgebung lag: Das junge Paar lebte drei Jahre lang in der Sendener Obdachlosenunterkunft und hatte dort ein paar Trunkbrüder gefunden, die derselben Freizeitbeschäftigung frönten – einer davon sei jüngst gestorben. „Totgesoffen?“, wollte Richterin Mock von der Zeugin wissen, die achselzuckend nickte. Er sei derjenige gewesen, der dem jungen Paar die Trinkabende spendierte, sagte der Angeklagte. „Er hat keinen Strom gehabt und hat bei uns geduscht und gewaschen. Dafür ist er dann mit uns einkaufen gegangen.“

Der Sendener sei „normal“, wenn er nichts getrunken hat

Zu den handfesten Streits sei es meist nach den nächtlichen Treffen bei besagtem Kumpel gekommen. Eifersucht war der Auslöser, sagte die 28-Jährige, die dem Angeklagten fremd gegangen sei. Ende Januar ging dieser so aggressiv auf die Frau los, indem er ihr eine Kopfnuss verpasste, dass sie mit offenem Nasenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht werden musste. Drei Tage später wurde der Sendener festgenommen und verbrachte seither die Zeit in Untersuchungshaft – ganz ohne Alkohol. Welche Folgen das hatte, betonte nicht zuletzt sein Anwalt gebetsmühlenartig im Gerichtssaal.

Wenn er nicht getrunken hat, sei er „ganz normal“ gewesen, sagte die Ex-Freundin vor Gericht und erklärte damit, warum sie immer wieder zu ihrem Peiniger zurückkehrte. Dieser räumte vor Gericht alle Vorfälle ein – auch wenn er sich an diese alkoholbedingt nicht mehr erinnern könne. „Mein Mandant hält es für durchaus wahrscheinlich, dass es so gewesen ist, wie in der Anklage beschrieben. Es erscheint ihm typisch“, sagte sein Anwalt. Auch wenn Streitigkeiten in Obdachlosenheimen keine Seltenheit am Amtsgericht sind, sprach Richterin Mock ihr Entsetzen vor allem darüber aus, dass das Alkoholiker-Paar noch dazu ein Kind in die Welt gesetzt hat: „Da denkt man immer, RTL II ist Fiktion.“

Der zweijährige Bub, der derzeit bei Pflegeeltern lebt, wird seinen Vater so schnell nicht wieder sehen. Denn der bleibt weiterhin in Haft und will von dort aus versuchen, eine Ausbildung zu starten und seine Alkoholsucht in den Griff zu bekommen. Seine Ex indes ist bereits aus dem Heim ausgezogen. Auch sie werde nun ihr Leben neu sortieren, um bald ihren Sohn zu sich nehmen zu dürfen.