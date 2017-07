2017-07-20 18:50:00.0

Senden Streit eskaliert: Birne wird Wurfgeschoss

Wie das Geschäft eines Hundes zwei Frauen provoziert.

Weil ein Hund angeblich auf einer Grünfläche illegal sein Geschäft verrichtete, musste eine unschuldige Birne als Wurfgeschoss herhalten. Wie die Polizei schildert, kam es am Mittwoch um 9 Uhr in der Haydnstraße zwischen einer 67-Jährigen und einer 51-Jährigen zu einem Streit über das Hund- und Herrchenverhalten. In dessen Verlauf soll die 67-Jährige eine Birne als Wurfgeschoss eingesetzt haben und dabei die 51-Jährige an der Schulter getroffen haben. Die Geschädigte erlitt durch den Birnenwurf einen blauen Fleck. Die 67-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (az)