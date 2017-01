2017-01-09 13:01:00.0

Konzert Ulm: Mit Götz Alsmann in die 50er-Jahre

Künstler und SWR-Big-Band zeigen solistische Höhen im CCU in Ulm Von Dagmar Hub

Die gemeinsame Tournee von Götz Alsmann und der SWR-Big-Band zum Jahreswechsel hat Tradition: Im nur zur Hälfte ausverkauften CCU versetzten die Musiker um Bandleader und Pianist Klaus Wagenleiter und der Münsteraner Unterhaltungskünstler Götz Alsmann das Publikum in die große Ära des Jazz in Deutschland in den 50er-Jahren.

Stargast mit einer Hommage an die 1996 verstorbene amerikanische Jazz-Sängerin Ella Fitzgerald, die vor hundert Jahren geboren wurde: die Stuttgarter Sängerin Fola Dada.

Big Band des Einstein-Gymnasiums legt guten Auftritt hin

Weil der SWR Schülerbands fördert, gehörten die ersten 30 Minuten des dreistündigen Abends der Big Band des Ulmer Einstein-Gymnasiums, die mit Jugend-musiziert-Bundessieger Malte Höfig und mit Gesangssolistin Eva Schindler zeigten, zu welchen Leistungen auch eine Schul-Big-Band fähig ist.

Dann zelebrierten die Musiker der SWR-Big-Band mit Klaus Wagenleiter ihren Einzug: Jeder der 17 Musiker – darunter die Trompeter Nemanja Jovanovic und Felice Civitareale und Pierre Paquette am Saxofon – ist auch als Solist eine Nummer.

Dass selbst der Kontrabass als Soloinstrument faszinierend sein kann, bewies Decebal Badila, und Marc Godfroid brachte mit seiner Posaunen-Interpretation von Nikolai Rimski-Korsakows „Hummelflug“ die Zuhörer zum Staunen.

Bandleader Klaus Wagenleiter und Götz Alsmann haben beide viel Gefühl für die swingenden Schlager von Franz Grothe und Bully Buhlan wie „Ich hab die Liebe nicht erfunden“.

Ältere Tanzmusik wird frisch interpretiert

Alsmann lässt – tänzelnd und swingend – den Schweizer Schlagersänger und Hotelier Vico Torriani wieder auferstehen, der 1956 sang „Dein Herz ist ein kleines Hotel“. Fola Dada begeistert das Publikum mit Songs wie Ella Fitzgeralds „Mr. Paganini“.

Außerdem ist da viel musikalischer Winter: Vico Torrianis „Zwei Spuren im Schnee“, „Warm im Dezember“ oder „Eine Nacht in Monte Carlo“, das Götz Alsmann zu „Eine Nacht in Ulm“ umwandelt – und zugibt, dass das Küssen in dieser eiskalten Ulmer Nacht schwierig sei.

Tanzmusik wie „Eventuell führ ich dich heute Abend aus“, einst von Peter Alexander und Catarina Valente interpretiert, hat eigentlich das Rentenalter erreicht – doch als Duett von Alsmann und Dada kommt der Song ohne den Staub von über sechs Jahrzehnten frisch und amüsant daher.