Ulm Ulmer Zelt: Das Spiel beginnt

Der Vorverkauf läuft, die Sonne lacht: Zum Saisonstart ist die Stimmung gut. Wäre da nicht die eine Absage, die den Organisatoren weiter Kopfzerbrechen bereitet. Von Marcus Golling

Beim Blick nach oben kann Jan Ilg derzeit gar nicht anders, als gute Laune zu bekommen. Jedenfalls sieht der Himmel kurz vor dem Start der 31. Saison des Ulmer Zelts vielversprechend aus. „Auf so ein Wetter wie 2016 hab ich keinen Bock“, sagt der künstlerische Leiter des Festivals. „Die ersten vier Wochen hatten wir backstage nur Matsch“, erinnert er sich mit einem Grausen. Dass die Vorjahresspielzeit trotz regnerischen Beginns ein großer Erfolg wurde, verspricht einiges für die diesjährige: Mit so viel Sonnenschein im Rücken kann es gar wahrscheinlich nicht so übel werden. „Das Interesse ist wirklich groß“, sagt Ilg. Und zum Auftakt am heutigen Mittwoch – ein Konzert des italienischen Liedermachers Pippo Pollina – ist das Zelt ausverkauft.

In der Bauwagen-Siedlung, die für die Dauer der Saison zum Arbeitsplatz für die wenigen Hauptamtlichen und für die vielen Ehrenamtlichen wird, ist die Laune gut, wenn auch nicht gänzlich ungetrübt speziell bei Booker Ilg. Denn da ist ja noch die Sache mit Kansas. Die US-amerikanischen Prog-Rocker, bekannt vor allem für ihren Hit „Dust in the Wind“, sagten vor eineinhalb Wochen ihre gesamte Europa-Tournee und damit auch ihren Gig im Zelt ab (wir berichteten). Als Grund gaben sie die mit einer vagen Terrorgefahr begründeten Sicherheits- und Reisewarnungen von US-Behörden für Europa an. Diese Bedrohung mag zwar nach dem Selbstmordanschlag bei einem Pop-Konzert am Montagabend in Manchester konkreter geworden sein, Ilg ärgert sich trotzdem. „Ich kann das nicht nachvollziehbar“, schimpft er wie viele seiner Kollegen von anderen Veranstaltern und Festivals.

Das Problem: Kansas waren als Abschlusskonzert am 8. Juli vorgesehen – einem Samstag. Und für einen Samstagabend mitten in der Open-Air-Saison auf die Schnelle einen Ersatz zu finden, ist schwierig. „Seit einer Woche glüht das Telefon und die Tastatur brennt“, sagt Ilg. Doch von den meisten Agenturen bekommt er nur Mitleid und Schulterzucken als Antwort. Aufgegeben hat er trotzdem nicht. Dass der ersehnte Ersatz auch Kansas-Fans gefallen wird, kann er aber nicht versprechen: Er wäre schon froh, wenn er überhaupt eine Band für das Finale fände.

Gottseidank sind da noch die anderen 36 Termine im Abendprogramm – und bei denen stimmt der bisherige Vorverkauf die Organisatoren optimistisch. Bisher sind zwar erst sechs Termine ausverkauft (2016 waren es acht), dafür sei das Interesse sehr breit. Sprich: Die Nachfrage verteilt sich über das gesamte Programm. Freilich gibt es Ausreißer nach oben und unten. Ein unerwarteter Renner mit bereits mehr als 800 verkauften Karten ist der Auftritt von Blues-Sänger und -Gitarrist Andreas Kümmert (2. Juni). Rapper Maeckes (3. Juni) – als Mitglied der Band Orsons, die 2015 im Zelt ein ausverkauftes Konzert gaben, eigentlich über die Szene hinaus bekannt – hat im Vorverkauf die Erwartungen bislang nicht erfüllt. „Das müssen dann eben die anderen Veranstaltungen auffangen. Es ist immer ein Lottospiel“, sagt Ilg aus Erfahrung.

Die sagt freilich auch: Wenn das Wetter passt, ist im und vor allem um das Zelt einiges los – die Menschen aus Ulm und Umgebung lieben den Biergarten. Dort gibt es im Wesentlichen eine Änderung: Der Thai-Stand ist weg, stattdessen gibt es nun fleischlose Gerichte von „Adam & Eve’s“. Kathrin Thumerer, im Zelt-Team für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, freut sich: „Damit erweitern wir unser Spektrum. Vegetarisch und vegan wird stark nachgefragt.“ Ein paar Neuerungen gibt es auch drinnen im Zelt: Die altersschwachen Bühnenelemente wurden durch neue ersetzt – und bei der Beleuchtung haben die Organisatoren aufgerüstet. Alles ist bereit für eine aus Sicht der Organisatoren hoffentlich erfolgreiche Saison.