2017-04-07 09:00:00.0

Neu-Ulm Von Grüngut und Gerechtigkeit

Auf der Kompostieranlage in Neu-Ulm gelten neue Regeln: Ab sofort dürfen Rasenschnitt und Äste zusammen und komplett kostenfrei abgegeben werden. Das birgt Vor- und Nachteile. Von Katharina Dodel

Auf dem Neu-Ulmer Wertstoffhof herrschte gestern nahezu gähnende Leere – nur ein paar Autos mit ein paar Ästchen und ein paar Kübeln Grasschnitt standen auf dem Hof. Ralf Kroos und seine Kollegen wären froh, wenn’s samstags auch mal so friedlich zugehen würde. Den Tag am Wochenende nutzen die meisten Bürger, um die Überreste der Gartenarbeit zu entsorgen. Und mit den vielen Anlieferungen kommen oft auch die Diskussionen übers Wild-Parken auf dem Hof, über Mülltrennung und über Freundlichkeit im Allgemeinen. Zumindest ein Streitpunkt ist seit der jüngsten Stadtratssitzung nun ausgeräumt: Bürger werden künftig am Breitenhof beim Gras-Abladen nicht mehr zur Kasse gebeten und können zudem Äste und Grünzeug zusammen abgeben.

Bislang musste der Naturabfall getrennt werden in die „grasige“ (frischer Grasschnitt), die „krautige“ (kleinere Äste) und die „holzige Fraktion“ (Holzstücke) – drei Sammelstellen, drei Arten von Abfall. Klingt einfach, war es aber nie, wie die Mitarbeiter aus leidvoller Erfahrung wissen. Manche Bürger sortierten ihr Grüngut auf Hinweis der Männer in Orange ordnungsgemäß und andere legten es auf eine verbale Auseinandersetzung an. „Und es gab’ Leut’, die haben uns das Zeug mitten auf den Hof geworfen“, sagt Kroos, der seit 1994 für die Stadt arbeitet. „Es sind fünf bis zehn Prozent, die uns 100 Prozent Arbeit machen.“ Er erlebt täglich hautnah, wie sehr sich einige Bürger dagegen wehren, ihren Kompost zu trennen. Umso besser ist nun die Regelung, dass künftig Rasenschnitt und kleine Äste zusammen abgegeben werden können. „Das bedeutet künftig weniger Stress für das Personal hier“, sagt Jürgen Gerhardt, Abfallberater und Leiter des Baubetriebshofs der Stadt. Seit gestern greift die neue Regelung an der Breitenhofstraße.

Außerdem geändert haben sich die Gebühren: Bürger, die bislang mit einem Anhänger voll Gartenabfälle zur Kompostieranlage kamen, mussten für den ersten Kubikmeter Gras nichts bezahlen und für jeden weiteren 16 Euro. Die Stadt erwirtschaftete dadurch vergangenes Jahr 9200 Euro. Ab sofort ist jeder Kubikmeter gratis. Das hat der Stadtrat in der jüngsten Sitzung beschlossen – und dabei den ein oder anderen Alternativvorschlag ins Rennen gebracht. Christa Wanke (FDP) hätte sich beispielsweise gut vorstellen können, dass die Gebühren an zwei Monaten im Herbst und im Frühjahr, wenn die Kompostieranlage am besten besucht sei, erlassen werden – in den anderen könnte alles gleich bleiben. Für impraktikabel hält Mitarbeiter Kroos einen Vorschlag wie diesen. „Dann warten die Leute auf die kostenfreien Monate und bringen alle gleichzeitig ihren Abfall.“ Kroos kennt die Geld-Spar-Tricks: Seit dem in den 80er Jahren die Gebühr für jeden weiteren Kubikmeter eingeführt worden ist, kamen die Bürgen einfach mehrmals die Woche. „Und das ist ja dann auch nicht der Sinn der Sache, dass mehrere Fahrten verursacht werden.“

CSU und SPD setzten sich in der Sitzung dafür ein, die 16 Euro zu streichen. „Der Verlust für die Stadt (9200 Euro) ist gering“, sagte Rudolf Erne (SPD). Sein Ratskollege von der CSU, Johannes Stingl: „Private Anlieferungen müssen kostenfrei sein.“ Und: „Die Kontrolle der Kubikmeter hat nur Ärger gebracht.“ Dem stimmt auch Abfallberater Gerhardt zu. Doch gerechter für die Bürger sei die Gratis-Lösung nicht: Er verweist auf diejenigen, die gar keinen Garten haben und über die Müllgebühren trotzdem die Entsorgung des Grünguts mitbezahlen müssen. Das sei der Großteil der Bevölkerung. Der Meinung war in der Ratssitzung auch Christina Richtmann (Freie Wähler). Am besten wäre, findet sie, die Bürger würden gleich im eigenen Garten kompostieren. Ihr Fraktionskollege schloss sich dem an: „Vielleicht kriegt man so den ein oder anderen Igel in den Garten.“