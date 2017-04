2017-04-24 08:00:00.0

Kreisliga-Topspiel Auer halten einen Punkt fest

Der TSV Kettershausen-Bebenhausen steht knapp vor einem Sieg.

Der Tabellenvorletzte der Fußball-Kreisliga A Iller, TSV Kettershausen/Bebenhausen, erreichte am Sonntagim Heimspiel gegen die SpVgg Au ein 1:1. TSV-Trainer Thomas Marz meinte treffend: „In unserer Situation ist der eine Zähler zu wenig.“ Aufgrund der besseren Chancen wäre ein Sieg auch drin gewesen. Über weite Strecken der Partie war der TSV seinem Gegner ebenbürtig oder sogar überlegen. Nur die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Noch mal Marz: „Das war erneut unser Problem. Wir haben einfach keinen Goalgetter in unseren Reihen“.

Zunächst kombinierten die Unterallgäuer gut und hatten durch Michael Ulrich auch die erste Chance (12.). Drei Minuten später klärte ein Auer Abwehrspieler in höchster Not vor dem einschussbereiten Maximilian Maier. Der schloss aber in der 17. Minute einen mustergültig vorgetragenen Angriff seiner Mannschaft mit dem 1:0 ab. Die Gäste kamen erst in der Schlussphase des ersten Durchgangs vors Tor des TSV. Doch weder Vladimir Banjac (37.) noch Ibrahim Barrow (44.) überwanden Keeper Stefan Glaser.

Im zweiten Durchgang spielten die Gäste im Mittelfeld nicht mehr so sorglos und standen meist auch näher bei ihren Gegenspielern als in den ersten 45 Minuten. Der eine oder andere leichtfertige Ballverlust war trotzdem dabei. Dem wieder genesenen Bujar Mehmeti gelang nach der Hereingabe von Markus Nagel der 1:1-Ausgleich (66.). In der Schlussviertelstunde drängten die Einheimischen noch auf den Siegtreffer, den Maier bei seiner Großchance vergab (78.). Vier Minuten vor dem Abpfiff des unsicher leitenden Schiedsrichters Johann Kraus aus Stoffenried blieb noch Tobias Linder an Gästekeeper Manuel Oßwald hängen. Der Auer Trainer Silvio Mikic war angesichts der Personallage seines Teams nicht unzufrieden: „Wir müssen momentan fünf bis sechs Stammspieler ersetzen, diese Qualität ist nicht so einfach zu kompensieren.“