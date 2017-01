2017-01-29 19:30:00.0

Handballteams Enttäuschung hier, Enttäuschung dort

TSG Söflingen verliert auswärts deutlich, HSG Langenau-Elchingen verpasst wichtigen Heimsieg.

Das hatten sich die Handballer der TSG Söflingen anders vorgestellt: Sie wollten vom Spiel der Baden-Württemberg-Oberliga bei der SG Haslach-Kuppingen-Herrenberg etwas Zählbares mitbringen, schauten am Ende aber in die Röhre. Die TSG unterlag ihrem Gegner klar mit 25:33. 25 Minuten lang war die Partie sehr ausgeglichen. Zunächst hatten die Söflinger die Nase leicht vorne (3:1, 5:4) dann kamen die Gastgeber besser ins Spiel und erzielten selbst einen kleinen Vorsprung (8:6). Wenig später verzeichnete die SG dann erstmals einen Drei-Tore-Vorsprung (11:8/26.) und fortan setzte sie sich langsam, aber sicher deutlicher ab. 14:10 hieß es bei Halbzeit für die Einheimischen, da war die Partie noch nicht entschieden. Nach der Pause deutete sich aber schnell an, wer die Halle als sicherer Sieger verlassen würde. Die SG zog davon und führte in der 38. Minute bereits mit acht Toren Vorsprung (22:14). Damit nicht genug. Ein Aufbäumen der Söflinger gegen die zu erwartende Niederlage blieb aus, die Gastgeber ihrerseits zogen auf elf Tore weg (28:17). Näher als bis auf acht Tore kam die TSG in der Folge nicht mehr an ihren Kontrahenten heran und musste sich enttäuschend deutlich geschlagen geben.

Beste Söflinger Werfer: S. Dürner (6), Kraft, Darvay, Grohsler, Eberhardt, Ch. Dürner (alle 3).

Die HSG Langenau/Elchingen verpasste am Samstag in der Württembergliga einen kleinen Befreiungsschlag. Sie kam in der heimischen Pfleghofhalle gegen Kellerkind TV Steinheim/Albuch nicht über ein 27:27 (11:10) hinaus. Die Partie war von Anfang bis zum Ende höchst spannend. Die Führung wechselte oft, wobei die HSG häufiger die Nase vorne hatte. Aber keine der beiden Mannschaften konnte sich jemals mit mehr als zwei Toren absetzen. Henrik Schenk sorgte für die letzte Führung der Gastgeber (27:26/60.), 16 Sekunden vor Schluss glich Maximilian Rau per Siebenmeter noch für Steinheim zum 27:27-Endstand aus.

Beste Werfer der HSG: Buntz (7), Junginger (5), Schaden (5).