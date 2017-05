2017-05-23 09:27:00.0

Karlskron-Mändlfeld Unbekannte schießen mit Luftgewehr auf Fuchsbaby

Wieder einmal landete ein schwer verletztes Wildtier bei der Tierhilfe Jonathan. Was war geschehen?

Sie sind, wie so oft, die letzte Hoffnung. Ob für Marder, Hasen, Vögel, Katzen oder sonst ein Tier. Dieses Mal bekam Martina Oblinger von der Tierhilfe Jonathan im Karlskroner Ortsteil Mändlfeld ein etwa sechs Wochen junges Fuchsbaby-Mädchen in ihre Obhut. Was war geschehen?

Vergangene Woche, genauer am Mittwochabend, fand eine junge Frau, die mit ihrem Hund nahe Kösching unterwegs war, auf einem Steingeröll unter einem Abhang, ein bewegungsunfähiges Fuchsbaby. Beide Hinterläufe waren nach dem vermeintlichen Absturz regungslos. Querschnittsverletzungen kommen gerade bei Wirbeltieren ja durchaus öfter vor. Dennoch war eine spontane Rettung unerlässlich.

Nachdem die junge Frau den kleinen Fuchs zur Pflegestation der Tierhilfe Jonathan gebracht hatte, wurde von dort aus ein Tierarzttermin in Ingolstadt vereinbart. Da die Hinterbeinreflexe noch vorhanden waren, konnte der Arzt eine Querschnittsverletzung ausschließen. Das anschließende Röntgenbild brachte allerdings ein erstaunliches Ergebnis.

Schüsse auf Fuchsbaby: "Empathielose Zweibeiner"

In dem kleinen Fuchsbaby steckten drei Luftgewehrkugeln. „Ein eklatander Verstoß gegen das Jagdrecht und das Tierschutzgesetz“, verdeutlicht Martina Oblinger. Der Fall wurde der Polizeidirektion Ingolstadt gemeldet, die unter anderem auch den zuständigen Revierjäger informierte.

„Offensichtlich“, heißt es von der Tierhilfe Jonathan, „machen sich zutiefst verkommene, empathielose Zweibeiner einen Spaß daraus, wehrlose kleine Niederwild-Mitgeschöpfe abzuschießen und liegen zu lassen.“

Martina Oblinger kümmert sich mit ihrem Lebensgefährten Michael Wittmann seit der Vereinsgründung 2009 um rund 350 Fälle, die jährlich bei der „Tierhilfe Jonathan“ landen würden. Dazu kämen reine Beratungen. Manchmal würde einfach nur anonym eine Schachtel mit einem Tier vor der Haustüre abgestellt.

Für den Verein mit seinen rund 80 Mitgliedern, davon aber nur gut eine Handvoll aktiver, fehlt es angesichts der steigenden Fallzahlen an tatkräftigem Nachwuchs und am Geld, vor allem für das Futter. Die „Tierhilfe Jonathan“ sei bei ihrer Arbeit ausschließlich auf Spenden angewiesen, von Privatpersonen und Firmen. Unbedingt notwendig sei ein richtiger Sponsor, der den Verein regelmäßig finanziell unterstütze, sagt Michael Wittmann. nr

Kontakt: Tierhilfe Jonathan e.V., Odraustraße 22, 86633 Neuburg; E-Mail: tierhilfe.jonathan@t-online.de, Telefon: 08450/9295840 oder 08431/44833. Bankverbindung: Sparkasse Neuburg-Rain (Konto: 5581673, BLZ: 72152070, IBAN: DE85721520700005581673, BIC: BYLADEM1NEB).