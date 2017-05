2017-05-10 11:20:00.0

Nördlingen Dieser Wirt serviert seinen Gästen "Kiffer-Schinken"

Erich Stelzig vom "Roten Ochsen" in Nördlingen serviert "Kiffer-Schinken". Welche Rolle Hanf dabei spielt und wo der Wirt ihn her bekommt. Von Ronald Hummel

Als der Wirt vom "Roten Ochsen" in Nördlingen, Erich Stelzig, einmal den Geruch einer legalen Cannabis-Pflanzung in voller Blüte erlebte und kurz darauf in einen TV-Bericht über Hanf-Eis realisierte, dass Cannabis als Lebensmittel salonfähig wird, sagte er sich: "Das wäre doch ein ideales Schinken-Gewürz." Und da ihm besondere Schinken, die anders sind als andere, schon immer am Herzen lagen, probierte er es einfach aus.

Er erhielt Hanf von der Plantage, wo dieser unter anderem zu therapeutischen Zwecken angebaut wird. Die Samen entstammen einer amtlich abgesegneten Liste mit 42 Sorten, die allesamt weniger als 0,2 Prozent Tetrahydrocannabinol (THC) enthalten, also die Substanz, die in höherer Dosierung als Cannabis-Droge wirkt. Unter der Grenze gilt es als Nutzhanf und darf konsumiert werden – wer Stelzigs "Kiffer-Schinken" genießt, sieht also keine lila Sonne oder grüne Männchen. Der Einsatz des Saatgutes muss jährlich in Bonn bei der Stelle zur Überwachung von Opiaten neu beantragt werden; zur jeder Blütezeit wird vor Ort überprüft, ob es sich um offiziell genehmigte Sorten handelt.

Erich Stelzig macht den Schinken selbst

Nicht weniger sorgfältig geht Erich Stelzig bei allen anderen Zutaten zum Schinken vor: Er verwendet nur Fleisch von Eichelschweinen, von der uralten Rasse des Mangaliza-Schweins oder von Schweinen eines ganz bestimmten Lieferanten aus Grosselfingen, die auf keinen Fall mit Soja oder möglicherweise Antibiotikahaltiger Siloware gefüttert werden, sondern traditionell mit viel Grünfutter und Kartoffeln. Hochwertige Regionalprodukte liegen dem Wirt, der in seiner resoluten, bodenständigen Art durchaus als Rieser Original bezeichnet werden kann, grundsätzlich am Herzen – sonst wäre er nicht mit in den Kreis der "Geopark kulinarisch"-Gastronomen aufgenommen worden, die allesamt althergebrachte Rieser Kochkunst pflegen.

Hanf, Marihuana und Haschisch 1 von 6 vorherige Seite nächste Seite

Im Volksmund werden die Begriffe Hanf, Cannabis, Marihuana oder Haschisch gerne synonym verwendet. Alles hat ja irgendwie mit "Kiffen" zu tun. Allerdings gibt es durchaus Unterschiede.

Als Hanf wird die Pflanze an sich bezeichnet. Aus ihr lassen sich landwirtschaftliche Produkte wie Fasern und Öl, aber auch Rauschmittel wie Marihuana und Haschisch gewinnen.

Die lateinische Bezeichnung der Hanfpflanze lautet Cannabis sativa - oder kurz: Cannabis.

Als Marihuana oder Gras werden die getrockneten, meist zerkleinerten Blütentrauben oder kleinen Blätter der weiblichen Pflanze bezeichnet.

Als Haschisch bzw. Hasch oder Shit wird das aus weiblichen Cannabispflanzen gewonnene Harz bezeichnet. Es wird in der Regel zu Platten oder Blöcken gepresst.

In beiden Cannabis-Produkten ist gleichermaßen der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) enthalten, allerdings kann der Gehalt oft stark abweichen. THC unterliegt in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz.

Der Metzger muss ihm das Fleisch ohne jegliche Zusatzstoffe liefern; den Schinken macht Stelzig selbst. Nach dem Salzen zur natürlichen Konservierung und der Ablagerung kommt der Schinken in die Trockenbeize, wird also mit dem Hanf und anderen, zum Teil selbst gepflückten Ingredienzien eingelegt. "Dann kommt der Clou", verrät der Wirt: "Rotwein."

Der aromatisiere das Fleisch direkt und löse zudem Bitterstoffe aus den anderen Zutaten, die ins Fleisch gehen und zur Würze beitragen. Stelzig hatte seinerzeit drei Jahre lang Rotweine getestet, um den am besten geeigneten herauszufinden. Schließlich wird der Schinken geräuchert und luftgetrocknet. Der Hanf kommt nicht nur in den Schinken – auch Salami, Bratwurst und Fleischpflanzerl rundet er im Aroma ab und der Wildhackbraten mit Hanf ist der Renner bei den Gästen. Man kann die Hanf-Spezialitäten im Lokal genießen oder sich eine Tüte geben lassen und sie mit nach Hause nehmen.