2017-02-28 15:42:00.0

Deko-Shop Lifestyle aus Nördlingen: Westwing-Gründerin Delia Fischer im Interview

Delia Fischer aus Nördlingen hat den Onlineshop „Westwing“ für Möbel und Deko zu einem weltweit agierenden Konzern gemacht. Warum ihr die schwäbische Heimat dabei hilft. Von René Lauer

Frau Fischer, den sozialen Medien zu Folge sind Sie gerade ziemlich viel unterwegs.

Delia Fischer: Das kann man so sagen, ja. (lacht)

Welche drei Städte haben Sie zuletzt besucht?

Fischer: Berlin, Mailand und Warschau. In Polen haben wir gerade einen Laden aufgemacht, da war ich bei der Eröffnung, das war total spannend. In Italien bin ich zur Zeit auch häufig, weil das unser zweitgrößter Markt ist. Und in Berlin hatte ich Termine. Jetzt bin ich wieder zurück in München.

Sie leben jetzt schon länger in der Landeshauptstadt. Wenn Sie sich entscheiden müssten, München oder ihre Heimat Löpsingen (Stadtteil von Nördlingen)...

Fischer: Ganz schwierig, ich finde beides toll! In München hat man natürlich eine riesige Auswahl an Cafés, Läden und Bars. Aber ich freue mich immer, zurück ins Ries zu kommen, weil ich hier super abschalten kann. Außerdem ist Nördlingen so eine süße Stadt. Wenn ich Freunde von außerhalb mitbringe, sind sie immer völlig bezaubert.

Wie oft sind Sie denn noch im Ries?

Fischer: Leider viel zu selten. An Weihnachten war ich da, aber ich schaffe es meist nur zwei bis drei Mal im Jahr, weil ich ohnehin schon dauernd unterwegs bin. Aber meine Familie sehe ich zum Glück öfter, weil meine Mutter und meine Schwester auch bei Westwing aktiv sind.

Wie hat sich ihre Arbeit bei Westwing verändert, seitdem Sie das kleine Start-Up gegründet haben?

Fischer: Es ist jetzt viel mehr wie ein Konzern. Der Tag ist komplett durchgeplant, alles ist viel strukturierter geworden. Anfangs lief es noch ganz spontan und etwas chaotisch. Mittlerweile fallen viel mehr Verwaltungsaufgaben an. Auch meine Aufgaben haben sich sehr verändert.

Inwiefern?

Fischer: Ich war früher viel mehr im Tagesgeschäft, habe jedes neue Produkt selber angeschaut. Das geht jetzt nicht mehr.

Das klingt, als hätte es ihnen vorher mehr Spaß gemacht.

Fischer: Es ist einfach anders. Ich bin deshalb überhaupt nicht wehmütig. Als Unternehmerin tut man eben das, was für die Firma am besten ist.

Vor kurzem durften Sie den fünften Geburtstag von Westwing feiern. Wie läuft es denn?

Fischer: Wir sind super froh über die Entwicklung. Wir haben uns von einer Fünf-Mann-Bude zu einem Unternehmen mit 1600 Mitarbeitern entwickelt, sind in 14 Ländern präsent. Um so etwas zu schaffen, gehört natürlich auch immer Glück dazu.

Es gibt das Gerücht, Westwing würde sich bald an der Börse versuchen.

Fischer: Ein Börsengang ist für uns momentan überhaupt kein Thema. Ob das in Zukunft in Frage kommt, muss man sehen. Aber aktuell ist das nicht im Gespräch.

Sie haben kürzlich die erste eigene Produktlinie auf den Markt gebracht.

Fischer: Das war schon immer ein großer Traum von mir. Wir haben in der „Basic Collection“ Dinge wie Geschirr, Bilderrahmen oder Kleiderbügel. Die Sachen kommen richtig gut an.

Spielt bei den Produkten auch ein Einfluss aus der Heimat mit rein? Gibt es ein Rieser Deko-Element?

Fischer: Das ist keine schlechte Idee. Vielleicht ein „So, G’sell, so“-Schweinchen (lacht). Im Ries aufzuwachsen, hat mich auf jeden Fall geprägt. Das merke ich am schwäbischen Denken. Die Preis-Leistung muss bei Westwing immer stimmen.

Welche Gegenstände sollte man sich denn in diesem Jahr unbedingt in die Wohnung stellen?

Fischer: Es gibt zwei große Trends. Einerseits ist es unheimlich angesagt, Deko-Elemente aus verschiedenen Kulturen zu kombinieren. Zum Beispiel marokkanische Teegläser mit einem Tisch im indonesischen Stil. Ich finde, es ist gerade in Anbetracht der momentanen politischen Situation ein sehr schöner Trend, verschiedene Kulturen zu verschmelzen.

Was ist noch angesagt?

Fischer: Sehr beliebt ist auch „Hygge“, ein Stil der aus Skandinavien kommt. Dabei geht es weniger um die Optik der Einrichtungsgegenstände, sondern um gemütliche Materialien und den Wohlfühlfaktor. Zum Beispiel in Form von überdimensionalen Kuscheldecken.

Sie haben Westwing zu einem weltweit agierenden Konzern gemacht. Was kommt als nächstes? Probieren Sie noch einmal etwas anderes?

Fischer: Ich kann mir sehr gut vorstellen, auch die nächsten 30 Jahre noch bei Westwing zu sein. Ich habe noch so viele Ideen für Kollektionen. Wir haben jetzt gerade unsere ersten Läden in Sao Paolo und Warschau eröffnet. Ich würde so gerne auch noch eine Filiale in München eröffnen. Aber es ist extrem schwer, hier etwas passendes zu finden.

In Nördlingen wäre es bestimmt einfacher, einen freien Laden zu finden...

Fischer: Das wäre natürlich auch eine gute Idee. Wer weiß, vielleicht irgendwann. Aber den ersten Laden in Deutschland würden wir gerne in München eröffnen, da ist ja auch der Hauptsitz unserer Firma.

Delia Fischer ist 32 Jahre alt und kommt ursprünglich aus dem Nördlinger Stadtteil Löpsingen. Im Jahr 2011 gründete Fischer, die zuvor als Redakteurin für die Magazine Elle und Elle Decor schrieb, die Firma Westwing, einen Internethandel rund ums Wohnen. Die Idee, einen Shopping-Club für Wohnaccessoires und Möbel zu gründen, fand bei zahlreichen Investoren zuspruch. So beteiligte sich etwa das Unternehmen Rocket Internet, Anteilseigner bei Zalando, an Westwing.