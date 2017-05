2017-05-07 15:01:19.0

DSDS 2017 Alphonso Williams: Das ist Deutschlands neuer Superstar

Alphonso Williams entscheidet die diesjährige Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" für sich. Der Gewinner von DSDS 2017, der eigentlich schon draußen war, im Porträt.

Von "Mr. Bling-Bling" bis "du bist das Staffelhighlight": Für den 54-Jährigen Alphonso Williams fand die Jury von DSDS 2017 viele Bezeichnungen. Auf 40,54 Prozent der Zuschauerstimmen brachte er es und setzte sich damit gegen den zweitplatzierten Alexander Jahnke durch, der es auf 30,91 Prozent brachte. Von Anfang an galt der Soulsänger als Zuschaueliebling - auch wenn die Jury rund um Dieter Bohlen das erst später realisierte. Denn für den diesjährigen DSDS-Gewinner war das Rennen um den Superstar-Titel eigentlich schon früh vorbei (#http://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/DSDS-Finale-So-sehen-Sie-die-Wiederholung-id41370346.html#).

Der 54-Jährige ist am 20. Juli 1962 in der amerikanischen Autostadt Detroit als das jüngste von zwölf Kindern geboren worden. Große Teile seiner Kindheit verbrachte er in der Kirche bei seinem Vater, dem bekannten Baptistenprediger Archie Williams. Dort entstand seine Vorliebe für die Musik und den Soul.

DSDS 2017: Alphonso Williams schlug GI-Laufbahn ein

Nach der Highschool ging es für Alphonso in die US-Armee, wo er eine GI-Laufbahn einschlug. Nur deshalb fand er den Weg nach Deutschland - 1980 wurde er in eine amerikanische Kaserne in Bremen versetzt. Manuela heißt die Frau, wegen der er letztenendes dort auch blieb: 1983 endete seine Dienstzeit, er lernte seine jetzige Ehefrau kennen, mit der er zwei Kinder hat.

Nach seiner Armee-Laufbahn tauschte Alphonso sein Gewehr mit einem Mikrofon und sang etwa in der Tanz- und Showband seiner Schwiegereltern. Mit seinem älteren Sohn gründete er das Duo "Father & Son". Die beiden hatten unter anderem bei "Bremen 4" regelmäßig Auftritte.

Das ist DSDS 1 von 4 vorherige Seite nächste Seite

"Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) zählt zu den erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen.

Die letzte DSDS-Staffel 2016 sahen laut RTL im Schnitt 4,1 Millionen Zuschauer.

Die neue Staffel beginnt am 4. Januar 2017 mit den Castingshows.

Die Jury besteht aus Dieter Bohlen, Schlagerstar Michelle, Scooter-Sänger H.P. Baxxter und YouTube-Star Shirin David.

DSDS war nicht Alphonsos erste Castingshow. Er war bereits in "Fehmarn sucht den Inselstar", "TV Total", "Das Supertalent", "My Name is" und noch vielen weiteren Formaten zu sehen. Nie hatte es zum Sieg gereicht. (Wie es mit Alphonso weitergeht, lesen Sie auch in unserem News-Blog.)

Superstar Alphonso: 54-Jähriger bei DSDS 2017 eigentlich früh raus

Bei DSDS hingegen avancierte er schon früh zum Publikumsliebling. Dabei war die Jury nicht restlos von ihm begeistert. Sie schmiss den 54-Jährigen bereits im Recall raus. Die Aufregung der Fans war groß. Schließlich lenkte RTL ein und schleuste ihn über eine Hintertür wieder in die Show ein. Über das Internet konnten Zuschauer einem von zwei Rausgeflogenen, darunter Alphonso Williams, eine Wildcard in die Liveshows spendieren. Alphonso gewann diese Abstimmung mit großer Mehrheit für sich.

Die Jury bei DSDS 2017 "Deutschland sucht den Superstar" geht mit dieser Jury in die 14. Staffel. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Am Samstagabend performte Alphonso seinen Gewinnersong "What Becomes Of The Broken Hearted" und setzte sich klar gegen seine Konkurrenz durch. Wie sonst üblich stammt der übrigens nicht von Dieter Bohlen. Der sei gerade voll mit dem neuen Album von Andrea Berg beschäftigt, heißt es von RTL.

Jetzt ist Alphonso Williams zunächst mit den besten Elf aus der diesjährigen Staffel von DSDS auf Tour. AZ