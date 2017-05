2017-05-31 18:55:31.0

Bauer sucht Frau 2017 Bauer sucht Frau 2017: Die Kandidaten der neuen Staffel

Die RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" geht in die nächste Runde. Die 13. Staffel geht erst im Herbst los, Moderatorin Inka Bause stellt aber jetzt schon die neuen Kandidaten vor.

"Bauer sucht Frau" geht in eine neue Runde. Auch 2017 suchen wieder Bauern aus ganz Deutschland nach der großen Liebe. 16 einsame Bauern lernen im Lauf der Kuppelsendung Frauen kennen, die versuchen ihr Herz zu erobern.

Die neue Staffel "Bauer sucht Frau" geht zwar erst im Herbst 2017 los. Die Kandidaten werden aber jetzt schon vorgestellt: am Pfingstmontag, 5. Juni, um 19.05 Uhr auf RTL. Anschließend heißt es für die Frauen: Ran an Stift und Papier. Wenn ihnen ein Kandidat gefällt, können sie ihm im Anschluss an die Pilotfolge einen persönlichen Brief schreiben. Die Landwirte wählen daraufhin aus, welche Damen sie beim sogenannten Scheunenfest persönlich kennenlernen wollen. Anschließend entscheiden die Bauern, wen sie auf ihren Hof einladen. Dort dürfen die Auserwählten dann frische Landluft schnuppern.

Das sind die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2017

Traditionsgemäß spart die RTL-Kuppelshow bei der Vorstellung der 16 "Bauer sucht Frau"-Kandidaten auch in diesem Jahr nicht an Alliterationen: Da gibt es den bodenständigen Brandenburger, wahlweise einen herzlichen und einen heiteren Hessen, einen fleißigen Pferdekutscher, einen treuen Traktorfan und einen bayrischen Bio-Bauern. Eine Besonderheit bietet die neue Staffel: In diesem Jahr ist auch ein Kandidat aus Namibia dabei.

Moderatorin Inka Bause ist in das westafrikanische Land gereist, um den alleinstehenden Gerald kennenzulernen. Der 30-Jährige betreibt mit seinem Vater rund 300 Kilometer von Namibias Hauptstadt Windhuk entfernt eine Rinderzucht mit 1300 Rindern und bewirtschaftet 15.000 Hektar Weide- und Ackerland. Inka Bause sagt: "Namibia ist wunderschön. Die Gegend in der Gerald wohnt ist aber sehr dünn besiedelt. Ich rate jeder Frau, die sich für Gerald bewirbt, das zu bedenken."

"Bauer sucht Frau" 2017: Gerald will sich endlich wieder verlieben

Zwei Jahre ist Geralds letzte Beziehung her. Jetzt will sich der Rinderzüchter wieder verlieben. Gerald sagt: "Meine Traumfrau sollte zwischen 25 und 35 Jahren alt sein. Dabei offen, aufgeweckt, ehrlich und selbstbewusst, damit sie mir, wenn es nötig ist, auch Paroli bieten kann." Sportlich und aktiv sollte sie sein, auch wegen der großen Farm, auf der Gerald oft zu Fuß unterwegs ist. "Und gesund muss sie sein, denn das nächste Krankhaus ist eine Stunde Fahrt entfernt.“ sli