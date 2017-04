2017-04-29 09:16:00.0

"Meet the Parents" Bei RTL gehen Eltern für ihre Single-Kinder ins Rennen

Das Vertrauen in die Eltern muss groß sein, wenn sich Singles bei "Meet the Parents" anmelden. Denn ihr möglicher Partner lernt in der RTL-Datingshow erst die liebe Familie kennen.

In der ersten Folge von "Meet the Parents" darf sich Romy aus Mönchengladbach zwischen drei Elternpaaren entscheiden. Mit dabei sind zwei Kandidaten aus Schwaben. Foto: RTL/Frank Hempel