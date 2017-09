2017-09-25 10:35:42.0

Wärmedämmung Brandgefahr? Das sollten Sie im Umgang mit Polystyrol wissen

Wärmedämmungen aus dem brennbaren Kunststoff Polystyrol sind in diesem Jahr stark in die Kritik geraten. Doch was heißt das konkret für Besitzer eines Einfamilienhauses?

Beim Bau eines Einfamilienhauses stellen sich oft Fragen nach der richtigen Dämmung. Foto: Armin Weigel, dpa