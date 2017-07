2017-07-19 11:54:47.0

Bregenz Bregenzer Festspiele mit mahnenden Worten zur Migration eröffnet

Die Bregenzer Festspiele 2017 sind eröffnet worden. In den kommenden Wochen sehen Zuschauer die Oper "Carmen" am Bodenseeufer.

Mit mahnenden Worten zur Flüchtlingskrise sind am Mittwoch die 72. Bregenzer Festspiele eröffnet worden. Österreichs Kulturminister Thomas Drozda sprach von einer weiterhin großen Herausforderung und warb für Achtsamkeit und Augenmaß. "Die Art und Weise, wie wir mit diesen ankommenden Menschen umgehen, wie wir über sie reden, was wir schreiben und berichten, sagt gleichermaßen viel über uns aus", meinte der SPÖ-Politiker vor 2000 Festgästen. In manchen Reden würden die universalen Menschenrechte bedroht und zugleich die Ängste verstärkt, kritisierte Drozda. Die Festspiele griffen die Problematik unter anderem mit der Rossini-Oper "Moses in Ägypten" oder dem Theaterstück "The Situation" von Yael Ronen lobenswert auf.

Bregenzer Festspiele 2017: Oper "Carmen" auf dem Programm

Am Abend stand der Opern-Klassiker "Carmen" auf dem Programm. Das Werk von Georges Bizet wird auf der bekannten Seebühne gezeigt, inszeniert von dem aus Dänemark stammenden Regisseur Kasper Holten.

Rund vier Wochen lang ist die Oper "um leidenschaftliche Liebe und spektakulären Stierkampf" am österreichischen Bodenseeufer zu sehen - auf die Zuschauerränge passen pro Vorstellung 6980 Besucher. Die Karten für das Stück sind nach Angaben der Veranstalter ausverkauft. Die Bregenzer Festspiele dauern bis zum 20. August. dpa