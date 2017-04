2017-04-30 18:58:49.0

Weltmeisterschaft Deutschlands Belgische Schäferhunde sind die besten

Gehorsam, Fährtenarbeit und Schutzdienst: In allen drei Aufgaben bei den Weltmeisterschaften in Halle haben deutsche Belgische Schäferhunde am besten abgeschnitten.

Die deutschen Belgischen Schäferhunde sind die besten, haben sie bei der Weltmeisterschaft in Halle wieder unter Beweis gestellt. Foto: Jan Woitas/dpa-Archiv