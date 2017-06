2017-06-25 21:08:25.0

Wetter Die Woche beginnt warm - und endet nass

Die neue Woche startet sommerlich: Die Meteorologen sagen Temperaturen bis zu 30 Grad und Sonnenschein voraus. Mitte der Woche steht dann allerdings ein Wetterumschwung an.

Nach den drückend heißen Tagen können sich Mensch und Natur erst einmal erholen - die kommende Woche soll angenehmer werden. "Montag wird es sommerlich, aber nicht mit so extrem heißer Luft wie bisher", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. In Augsburg soll es aber immerhin noch bis zu 30 Grad war werden und Sonnenschein geben.

Auch der Dienstag und Mittwoch wird es mit Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad in Schwaben nochmal richtig warm. Nachts drohen Regen und teils auch Gewitter. Allerdings war es das dann erst mal mit dem Hochsommer. Von Mittwoch auf Donnerstag fallen die Temperaturen laut DWD bis auf 19 Grad. Am Donnerstag und Freitag drohen in ganz Bayern teils kräftige Rgenschauer. AZ