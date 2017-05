2017-05-04 15:46:28.0

Trend Einhörner überall: Wann hört das auf?

Einhörner für alle! Der Hype um das Fabelwesen will nicht enden. Jetzt gibt es auch noch rosa Bratwürste. Wie konnte es nur so weit kommen? Und wann hört das endlich auf? Von Daniela Fischer

Auf einmal war es überall. Wie aus dem Nichts ist das Einhorn in die Markenwelt galoppiert. Das Fabelwesen ziert Pullover, Jutebeutel, Kissen, Smoothies und Joghurts. Dank ihm ist auch Toilettenpapier nicht einfach nur Toilettenpapier. Einhorn-Toilettenpapier riecht nach Zuckerwatte und ist mit Regenbögen und Wölkchen bedruckt. Das soll magische Momente bescheren - und einen "süßen Arsch".

🦄🌈 🦄 COMING SOON! Kein Märchen – unser Einhorn-Toilettenpapier mit zuckersüßem Zuckerwatteduft kommt im Mai. Aber nur für kurze Zeit – schnell sein lohnt sich! 🦄🌈🦄 Posted by EDEKA on Freitag, 21. April 2017

Ebenfalls neu auf dem Markt: die Einhorn-Bratwurst. Auch so ein Traum in Rosa, den die Puttkammer Fleischenwaren Spezialitäten GmbH am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite präsentierte. Viele Nutzer finden das regenbogentaktisch, andere haben genug, wie sie in den Kommentaren schreiben. Genug vom Einhorn-Hype!

Der müsste eigentlich auch längst vorbei sein. Schließlich ist ein Trend genau dann out, wenn er seinen Höhepunkt erreicht hat. In diesem Fall war das im vergangenen Dezember. Das Fabelwesen war längst omnipräsent, als ein Schokoladen-Hersteller eine limitierte Einhorn-Edition auf den Markt brachte. In nur zehn Minuten waren die 150.000 Stück vergriffen, im Internet wurden sie danach für absurde Preise gehandelt. 100 Euro für eine Schokolade? Das schafft nur Einhorn-Power.

Der Einhorn-Countdown läuft! In fünf Stunden – ab 15 Uhr – habt ihr wieder die Chance auf das schokoladige Glück in... Posted by Ritter Sport Deutschland on Montag, 14. November 2016

Trendforscher Peter Wippermann aus Hamburg weiß, was hinter dem Phänomen steckt. "Das Einhorn ist ein Symbol für Freiheit, Ungezähmtheit und Selbstverwirklichung", sagt er. Die magischen Tiere verleiten dazu, sich in eine Welt fernab von Realität und Sorgen hineinzuträumen. "Die Kunden haben mit der Einhorn-Schokolade das Gefühl, sie könnten Hoffnung essen."

Etwas Glitzer, etwas heile Welt: Was steckt hinter dem Einhorn-Trend?

Begonnen hat die Einhornisierung schon vor Jahren. "Vor drei oder vier, im Kinderzimmer", sagt der Experte. Und eigentlich schon lange davor. Seit dem Mittelalter steht das Fabelwesen in Gestalt eines Pferdes mit dem Horn auf der Stirn als Symbol für alles Gute. Gesehen wurde es angeblich von Marco Polo auf Sumatra. Hildegard von Bingen sprach ihm sogar heilende Kräfte zu. Eindeutige Beweise, dass Einhörner je existiert haben, gibt es nicht. Umso besser für den Hype um das besondere Wesen.

Doch wann ist das Ende des Einhornschweifs erreicht? Auch dieser Hype wird zu Ende gehen, ist sich Trendforscher Wippermann sicher. "Vielleicht Ende des Jahres", prognostiziert er. Denn: "Je mehr Produkte es gibt, umso schneller erreicht man auch die Sättigung." Irgendwann werden also wohl alle genug von Einhörnern haben - oder genug Einhörner haben. Und dann? "Die Meerjungfrau hat das Zeug dazu, das Einhorn abzulösen."

Doch noch nicht genug von Einhörnern? Mehr hier:

Einhorn-Latte ist das neue Trendgetränk aus New York

Wie Tiere zum Trend werden