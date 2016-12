2016-12-30 17:55:59.0

Trennung von Freundin Elyas M'Barek ist wieder Single

Elyas M'Barek ist wieder Single. Der Schauspieler machte die Trennung von Freundin Julia am Freitag öffentlich. Es ist eine von vielen Promi-Beziehungen, die 2016 zerbrachen.

"Fack ju Göhte"-Star und Frauenschwarm Elyas M'Barek ist wieder Single. Das teilte der Anwalt des Schauspielers am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatte das Magazin Gala bereits darüber berichtet.



Dabei ist es noch gar nicht so lange her, als die Beziehung zwischen Elyas M'Barek und der Medizinstudentin Julia öffentlich wurde: Beim Deutschen Filmball in München Anfang des Jahres erschien er mit ihr in Begleitung - und brach damit tausende Frauenherzen. "Ja, ich bin mit Julia zusammen", bestätigte der M'Barek damals der Bild am Sonntag. "Wir sind heute zum ersten Mal legal unterwegs." Arm in Arm zeigte sich der Schauspieler mit ihr auf dem roten Teppich.

Inoffiziell hatte man die beiden bereits beim Oktoberfest 2015 zusammen gesehen, wie mehrere Medien berichteten. Nähere Angaben zum Hintergrund der Trennung machte der Anwalt von Elyas M'Barek laut Deutscher Presse-Agentur nicht.

2016 trennten sich viele Promi-Paare

Neben dem "Fack ju Göhte"-Star zerbrachen auch zahlreiche andere Promi-Beziehungen in diesem Jahr. Seit Wochen sorgen die Sänger Pietro und Sarah Lombardi mit ihrer Trennung für Schlagzeilen. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn und lernten sich 2011 bei der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" kennen.

Für Aufsehen sorgte auch die Trennung von Fußball-Bundestrainer Joachim Löw und seiner Ehefrau Daniela, die diesen Sommer bekannt wurde. International am meisten Aufmerksamkeit erregte das Ehe-Aus von Brad Pitt und Angelina Jolie im September. Das Paar trennte sich nach zwölf Jahren. AZ/dpa