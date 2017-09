2017-09-24 12:24:17.0

Fack Ju Göhte "Fack Ju Göhte 3": Erster langer Trailer veröffentlicht

"Fack Ju Göhte 3" kommt im Oktober in die Kinos. Jetzt wurde ein erster langer Trailer zum Film mit Elyas M'Barek veröffentlicht. Hier gibt es den dreiminütigen Einblick.

Lange haben sich die Filmemacher bedeckt gehalten, jetzt gibt es einen ersten längeren Einblick in den Kinofilm: Constantin Film hat den ersten richtigen Trailer zu "Fack Ju Göhte 3" veröffentlicht.

Bereits zuvor wurden zwei kurze Teaser veröffentlicht. Einen so langen Einblick in den Film gab es aber bislang nicht. Knapp einen Tag nachdem Constantin Film den Trailer veröffentlicht hatte, wurde er über 800.000 Mal angesehen. "Fack Ju Göhte 3" läuft am 26. Oktober in den deutschen Kinos an.

"Fack Ju Göhte 3": Kinostart am 26. Oktober

Auf Facebook kommentierten viele Fans begeistert: ""Awww ich kann nicht mehr warten." Oder: "Ich freue mich so mega Hammer auf dem Film."

In "Fack Ju Göhte 3" stehen wieder die altbekannten Gesichter vor der Kamera. Die Schüler der Goethe-Gesamtschule stehen kurz vor dem Abitur. Eigentlich hatten sich die ehemaligen Problemschüler zum Positiven geändert. Das änderte ein Besuch im Berufsinformationszentrum, wo ihnen klar gemacht wird, dass ihre Zukunft nicht besonders rosig aussieht. Kurz vor dem Abi steht bei den Schülern also erstmal wieder Leistungsverweigerung auf dem Programm.

Ansonsten gibt es noch nicht viele Andeutungen. Der zweite Teaser hatte bereits angedeutet, dass ein politisches Statement im Film vorkommen wird. An der Wand eines Pissoirs wird vermutlich ein Gesicht von Donald Trump zu sehen sein (hier mehr dazu).

Erster Teaser zu "Fuck Ju Göhte 3" veröffentlicht

Hauptdarsteller des Films wird wieder Elyas M'Barek sein. Der österreichische Schauspieler, der in München lebt, war auch bereits bei den ersten beiden Teilen als Lehrer Zeki Müller zu sehen. Über sieben Millionen Menschen sahen den ersten Teil, auch der zweite (2015) wurde ein Erfolg.

Erst im August wurde bekannt, dass die Reihe auch als Musical nach München kommen wird. "Durchgeknallt, laut und jung", soll die Produktion werden. Lesen Sie hier mehr dazu. AZ