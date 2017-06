2017-06-21 12:58:00.0

Sommeranfang 2017 Heute Sommeranfang, morgen bis zu 38 Grad!

Heute ist Sommeranfang 2017 und die Sommersonnenwende. Doch den bislang heißesten Tag des Jahres wird es erst morgen geben - mit Spitzenwerten bis zu 38 Grad.

Heute ist Sommeranfang - obwohl man da durchaus unterscheiden muss. Denn für Meteorologen, die im Sinne der Vergleichbarkeit gerne in ganzen Monaten rechnen, hat der Sommer 2017 längst begonnen - offizieller Sommeranfang für sie war bereits am 1. Juni.

Der kalendarische oder astronomische Sommeranfang ist dagegen erst heute. Er beginnt mit der sogenannten Sommersonnenwende. Der heutige Mittwoch ist damit auch wieder der längste Tag des Jahres. Oder umgekehrt: Ab jetzt werden die Nächte leider schon wieder länger.

Mit dem Begriff Sommersonnenwende bezeichnet man den Zeitpunkt, an dem die Sonne ihren höchsten Stand über dem Horizont erreicht. Die Sommersonnenwende hat für die Menschen schon seit vielen Jahrhunderten eine besondere Bedeutung - und wird entsprechend gefeiert. Bekanntester Bauch sind bei uns große Feuer, die auch als Johannisfeuer bekannt sind. Diese sind auch dem Geburtstag von Johannes dem Täufer am 24. Juni gewidmet.

Weitaus größer wird die Sonnenwende jedes Jahr im südenglischen Stonehenge begangen. Dort versammeln sich regelmäßig zehntausende Menschen, um das magische Datum zu feiern.

Sommeranfang treibt die Temperaturen hoch

Da das Leben der Menschen früher wesentlich mehr natur- und wetterorientiert war als heute, befassen sich auch viele Bauernregeln mit dem ersten Sommermonat und den sich abzeichnenden Ernteaussichten. „Auf den Juni kommt es an, ob die Ernte soll bestah’n“, hieß es da zum Beispiel, oder auch: „Sollen gedeihen Korn und Wein, muß der Juni trocken sein“. Auch waren heftige Gewitter, wie sie in den vergangenen Wochen über Deutschland tobten, zum Sommeranfang im Juni immer schon etwas recht Normales. Die Bauern sahen darin sogar etwas Positives: „Bläst der Juni ins Donnerhorn, so bläst er ins Land das gute Korn“, hieß es etwa. Ähnliches verkündet der Spruch: „Gibt’s im Juni Donnerwetter, wird’s Getreide immer fetter“.

So warm waren die Sommeranfänge seit der Jahrtausendwende

Der Sommeranfang heute geht mit einer richtigen Hitzwelle einher. Schon gestern waren in Süddeutschland Temperaturen von mehr als 35 Grad erreicht worden: Der höchste Wert wurde am Dienstag mit 35,8 Grad in Trier gemessen, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Abend mitteilte. Danach folgte Saarbrücken mit 35,5 Grad.

Zum kalendarischen Sommeranfang heute könne es dann noch etwas mehr werden, sagte eine Sprecherin. Dabei erwarten die Meteorologen deutliche Unterschiede zwischen Nord und Süd. Während es in Norddeutschland mit bis zu 24 Grad erträglich bleiben soll, werden an Ober- und Hochrrhein bis zu 35 Grad erwartet. Dabei können sich vor allem im Süden und Südwesten Quellwolken auftürmen und zu teils heftigen Gewittern entwickeln. Abkühlung wird es dabei erstmal nicht geben. Bis zu 38 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst für den Südwesten Deutschlands.

Etwas niedriger werden die Temperaturen bei uns in der Region sein. Für Schwaben werden am Donnerstag zwischen 32 und 34 Grad erwartet.

Auch Ozonbelastung steigt durch die Sonne

Die hohen Temperaturen führten auch zu einem Anstieg der Ozonbelastung. Sie stieg im Großraum Stuttgart und Karlsruhe auf über 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an, wie die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) berichtete. Daher sollten ozon- und hitzeempfindliche Menschen sich nicht körperlich anstrengen.

Was man zum Thema Ozon zum Sommerbeginn wissen sollte, lesen Sie hier: Mit der Hitze steigt die Ozonbelastung: Neun Fragen und Antworten